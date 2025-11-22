Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo

Ideas prácticas para decorar en Navidad sin sobrecostos y aprovechando lo que ya tienes en casa.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas
Trucos reales sobre cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas. (Foto: Freepik)

Se acerca el fin de año y muchos aprovechan para decorar sus espacios para Navidad; sin embargo, la temporada suele tener un aumento notable en los gastos del hogar.

Artículos relacionados

¿Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas?

Para muchas familias, el presupuesto destinado a adornos compite con otros gastos relevantes del fin de año, por lo que identificar alternativas más económicas se convierte en una necesidad.

El interés por reducir costos ha hecho que varias prácticas se vuelvan tendencia, desde reutilizar artículos de años anteriores hasta priorizar elementos que puedan adaptarse a distintos estilos.

Artículos relacionados

Una de las recomendaciones más comunes es revisar lo que ya se tiene guardado. Muchas veces, cajas con adornos de años pasados permanecen en buen estado y permiten evitar compras innecesarias.

Clasificar luces, esferas, cintas y figuras antes de adquirir nuevos productos ayuda a determinar si realmente se necesita reemplazar algo o simplemente reorganizarlo.

La combinación de colores o la redistribución de los objetos puede generar resultados diferentes sin realizar una inversión adicional.

El uso de materiales disponibles en el hogar también se ha convertido en una opción frecuente.

Elementos como frascos de vidrio, retazos de tela o cartón pueden transformarse en centros de mesa, portavelas o adornos para el árbol.

Artículos relacionados

Estas alternativas son especialmente útiles en familias que buscan involucrar a los niños en actividades manuales propias de la temporada.

Además, permiten adaptar la decoración al espacio, evitando compras impulsivas que no siempre encajan con el lugar.

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas
Trucos reales sobre cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas. (Foto: Freepik)

¿Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas con compras inteligentes?

Las compras planificadas representan otro método para evitar gastos elevados.

Comparar precios en diferentes tiendas, aprovechar descuentos tempranos o adquirir productos fuera de temporada contribuye a reducir el costo final.

En diciembre, los precios suelen subir debido a la alta demanda, por lo que anticiparse o comprar solo lo necesario evita que el presupuesto se desborde.

Las tiendas de segunda mano también ofrecen opciones funcionales a precios más bajos y con buena duración.

Las luces LED figuran entre los productos que ayudan a disminuir. Instalar temporizadores o limitar su uso a horarios específicos reduce aún más los costos asociados al recibo de la luz que para esta temporada suele aumentar.

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas
Trucos reales sobre cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Vela Curiosidades

Este es el significado de prender una vela de color negro y en qué situaciones hacerlo

Las velas negras tienen un alto uso, así que vale la pena conocer qué significados le dan y en qué momentos las encienden.

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, contó que tiene dislexia y TDAH, trastornos que afectan lectura, atención y aprendizaje.

Maite Perroni Maite Perroni

Maite Perroni respondió a las críticas por su físico: dejó reflexión sobre la belleza

La artista Maite Perroni abrió debate sobre los estereotipos de belleza luego de su cambio físico.

Lo más superlike

Jorge Herrera conmueve a sus seguidores. Claudia Bahamón

Jorge Herrera comparte emotiva publicación junto a Claudia Bahamón: "Seguiré cocinando 100 años más"

Jorge Herrera revive su paso por MasterChef con Claudia Bahamón en una publicación que emocionó a sus seguidores.

La tierna reacción de Cintia Cossio por la primera Navidad de su segundo hijo | VIDEO Cintia Cossio

Cintia Cossio se mostró emocionada por la primera navidad de su segundo hijo | VIDEO

Blessd recibe fuertes acusaciones por parte de Pirlo. Blessd

Pirlo promete revelar secretos de Blessd en una nueva tiradera: "Hablaste mal de Karol G"

Pepe Aguilar sorprendeal referirse así a Christian Nodal durante un almuerzo familiar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar causa revuelo tras comentario ‘despectivo’ a Christian Nodal: Así reaccionó Ángela

Ornella Vanoni murió, según medios italianos, en su casa de Milán. Talento internacional

Murió una de las grandes voces de la música: Laura Pausini le dedicó mensaje