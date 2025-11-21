Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Maite Perroni respondió a las críticas por su físico: dejó reflexión sobre la belleza

La artista Maite Perroni abrió debate sobre los estereotipos de belleza luego de su cambio físico.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Maite Perroni
Maite Perroni reacciona a las críticas por su físico/AFP: GIORGIO VIERA

La cantante Maite Perroni, conocida por haber hecho parte de la agrupación RBD, se pronunció sobre la lluvia de críticas que recibió por su apariencia física tras mostrarse subida de peso.

¿Qué dijo Maite Perroni sobre las críticas por su físico?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma millones de fanáticos, compartió un video en el que se mostró reaccionando sobre los comentarios negativos que recibió por su nueva imagen.

Maite Perroni sobre su físico

Señaló que ahora está en 72 kilos, pero estuvo pesando 94 kilos, indicando que nunca pensó que su peso se iba a volver tema de conversación en redes sociales.

Mencionó que tenía tres opciones al respecto, ignorar, ponerse mal por las críticas o abrir la conversación sobre la importancia de juzgar las figuras ajenas.

¿Qué reflexión dejó Maite Perroni sobre la belleza?

La actriz indicó lo mucho que se sufre por poder encajar en los estándares de la sociedad y como eso ha hecho que muchas personas se pierdan de lo verdaderamente importante.

Maite Perroni reflexiona sobre la belleza

“Todos hemos luchado con la báscula y hemos tratado de cambiarnos para encajar en los estereotipos que nos dicta la sociedad. Nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad”, dijo.

Confesó que decide abrazar su figura y agradecerle por darle fuerza y por atravesar por tantas cosas y cambios, pues eso la hace sentir más real y feliz.

“Nunca permitan que la opinión de los demás defina su valor. Seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, aceptando mis cambios, abrazando mis procesos y viviendo mi vida con mucho amor y agradecimiento”, agregó.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde los internautas la llenaron de elogios por hablar sobre este tema y dar una visión más abierta sobre esta situación que ha sido tan compleja en la actualidad.

Muchos le agradecieron por sus palabras y reflexionaron junto a ella la importancia de sentirse bien consigo mismos y de no criticar a los demás por cómo se ven, pues pueden haber muchos procesos detrás desconocidos que pueden provocar otras cosas en las personas que puede afectar significativamente.

