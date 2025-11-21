Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuántas coronas de Miss Universo suma México con el triunfo de Fátima Bosch?

Con la victoria de Fátima Bosch, México fortalece su legado en Miss Universo y suma una nueva corona a su historial. ¿Cuántas son?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Fátima Bosch sumó una nueva corona universal para México. (Foto izquierda: Lilian Suwanrumpha / AFP | Foto derecha: Freepik)

Miss Universo tiene nueva reina: Fátima Bosch, representante de México, obtuvo la preciada corona universal y sumó un nuevo título para su país.

Aquí te contamos cuántas coronas ha ganado la nación azteca, quiénes han sido sus representantes y en qué año lograron convertirse en las mujeres más bellas del universo.

¿Cuántas veces ha ganado México Miss Universo después del triunfo de Fátima Bosch?

Con tan solo 25 años de edad, Miss Universe México 2025, Fátima Bosch Fernández, logró ganar la cuarta corona para su país tras una reñida competencia que dejó como primera finalista a la representante de Tailandia Praveenar Singh.

Con un imponente vestido rojo inspirado en la diosa Xochiquétzal, la tabasqueña reafirmó que este es el color ganador para México, pues sus antecesoras también conquistaron la corona luciendo este tono vibrante.

Fátima Bosch logra la cuarta corona universal para su país México
Fátima Bosch siguió el legado de sus antecesoras y lució un espectacular vestido rojo. (Foto: Lilian Suwanrumpha / AFP)

¿Qué mexicanas ganaron Miss Universo antes de Fátima Bosch?

La primera mujer en obtener una corona para el país azteca fue la empresaria y escritora Lupita Jones, quien en 1991 viajó a Las Vegas, Estados Unidos, para competir junto a 73 candidatas.

En esa edición, Lupita también conquistó el título luciendo un elegante vestido rojo, superando a la representante de Holanda, Paulien Huizinga.

Diecinueve años después, México alcanzó su segunda corona con la guadalajarense Ximena Navarrete, quien, al igual que su antecesora, triunfó en la misma ciudad de Las Vegas.

La mexicana se coronó Miss Universo 2010 luciendo un elegante vestido rojo diseñado por Benito Santos, reafirmando nuevamente este color como un símbolo de victoria para el país.

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010
Ximena Navarrete, coronada Miss Universo 2010, consiguió la segunda corona para el país azteca. (Foto: Adek Berry / AFP)

En 2020, en plena etapa final de la pandemia, la presentadora Andrea Meza volvió a llenar de orgullo a México al obtener la tercera corona para su país.

Al igual que Lupita y Ximena, Andrea eligió un deslumbrante vestido rojo de alta costura, inspirado en las musas icónicas de la Época de Oro del cine mexicano.

Andrea Meza, Miss Universo 2020
Andrea Meza trajo de regreso el triunfo a México diez años después de su última victoria. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Qué país tiene más coronas de Miss Universo y en qué posición se encuentra México?

Estados Unidos es el país con más coronas de Miss Universo, acumulando 9 títulos a lo largo de la historia. Le sigue Venezuela, con 7 coronas, consolidándose como otra de las potencias más fuertes en certámenes de belleza a nivel mundial.

Con el reciente triunfo de Fátima Bosch, México suma cuatro coronas de Miss Universo y se posiciona en el cuarto lugar del ranking histórico de países con más títulos.

