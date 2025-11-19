Miss Universo 2025: así le ha ido a Colombia en el concurso en los últimos 5 años

Faltan pocos días para conocer a la nueva Miss Universo 2025, y Vanessa Pulgarín, representante de Colombia, ha brillado, buscando la tercera corona. Por eso, te contamos cómo les ha ido a las colombianas en los últimos cinco años en este concurso internacional.

¿Qué resultados ha tenido Colombia en Miss Universo durante los últimos cinco años?

En los últimos cinco años, las representantes de Colombia en Miss Universo han tenido un papel destacado. Varias se acercaron a la ansiada corona, pero por distintos motivos no lo lograron, dejando pendiente el sueño de que Colombia consiga su tercera Miss Universo.

En 2020, Laura Olascuaga viajó a La Florida para competir junto a 74 candidatas. Aunque su preliminar fue glamurosa y era una de las grandes favoritas, solo logró avanzar al top 21. Su pasarela en traje de playa fue de las más aplaudidas, pero sorprendió que no la llamaran al top 10.

Laura Olascuaga logró llegar al top 21 en Miss Universo 2020, llevado a cabo en Florida. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Al año siguiente, la cartagenera Valeria María Ayos emocionó a todo el país al avanzar hasta el top 5, compitiendo junto a las representantes de Filipinas, Sudáfrica, Paraguay e India.

Sin embargo, su respuesta en la ronda final no convenció al jurado, lo que impidió que avanzara al top 3 y dejó la corona en manos de Harnaaz Sandhu, de India.

Valeria Ayos logró conquistar el top 5 en Miss Universo 2021. (Foto: Menahem Kahana / AFP)

Para 2022, María Fernanda Aristizabal viajó con la expectativa de traer la corona universal a Colombia, pues su rubia cabellera y sus ojos claros la posicionaban como una de las grandes favoritas.

No obstante, sorprendió a muchos al quedarse solo en el top 16 por razones poco claras, a pesar de su elegancia y destacada participación en el certamen.

María Fernanda Aristizabal avanzó hasta el top 16 en Miss Universo 2023. (Foto: Timothy A. Clary /AFP)

En 2023, María Camila Avella cumplió su sueño de competir en Miss Universo, siendo la primera colombiana en hacerlo estando casada y con una hija. Aunque se destacó por su carisma y elegancia, solo logró avanzar hasta el top 5.

María Camila Avella en su desfile en traje de playa en Miss Universo 2023. (Foto: Marvin Recinos / AFP)

En 2024, Daniela Toloza Rocha viajó a Ciudad de México para representar a Colombia, pero sorprendió al no clasificar al top 30, rompiendo la buena racha que el país había mantenido durante seis años.

Según algunos missólogos, su preliminar no fue de las mejores, lo que podría haber influido en que no avanzara en la competencia.

¿Cuál ha sido el desempeño de Vanessa Pulgarín en Miss Universo 2025?

Miss Universe Colombia, Vanessa Pulgarín, se ha consolidado como una de las favoritas y posible ganadora de la corona de Miss Universo 2025.

Durante la competencia preliminar, encantó a todos con su salida en traje de playa y, con su vestido de gala, sorprendió a los tailandeses por su belleza y elegancia.

De igual manera, la colombiana se posiciona en los primeros lugares de los missólogos como la sucesora de la danesa Victoria Kjær Theilvig. De lograrlo, Vanessa se convertiría en la tercera Miss Universo colombiana, un hito que marcaría la historia del país en este certamen internacional.