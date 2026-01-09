Lorelei, esposa de Falcao muestra la mudanza rumbo a Bogotá y emociona a hinchas de Millonarios
Lorelei Tarón mostró cómo avanza la mudanza familiar a Bogotá mientras Falcao se prepara para su regreso a Millonarios.
Lorelei Tarón, esposa de Radamel Falcao García, volvió a captar la atención en redes sociales al compartir parte de los preparativos para el regreso de su familia a Colombia.
A través de su cuenta de Instagram, la argentina dejó ver cómo avanza la mudanza que acompañará el nuevo capítulo profesional del delantero, tras confirmarse su regreso a Millonarios.
¿Qué mostró Lorelei Tarón, esposa de Falcao sobre la mudanza rumbo a Bogotá?
Mientras Falcao ya se encuentra en Argentina cumpliendo compromisos deportivos de pretemporada, Lorelei se ha encargado de organizar el traslado junto a sus hijos.
En varias publicaciones, la esposa del futbolista mostró imágenes relacionadas con compras de artículos necesarios para el embalaje y la organización del hogar, dejando en evidencia que el retorno a Bogotá está cada vez más cerca.
En una de las fotografías, se observa a Lorelei acompañada por sus hijas Annette y Heaven en lo que parece ser una tienda especializada en productos para el hogar.
A esto se sumó un video en el que aparece preparando cajas y materiales para empacar, imagen que despertó la curiosidad y el entusiasmo de los seguidores del jugador y del club capitalino.
¿Cómo reaccionaron los seguidores a las publicaciones de Lorelei Tarón, esposa de Falcao?
Las publicaciones no tardaron en generar reacciones, especialmente entre los hinchas de Millonarios, quienes interpretaron las imágenes como una señal clara del regreso definitivo de la familia a la capital.
Los comentarios se llenaron de mensajes de bienvenida y expectativa, muchos de ellos haciendo referencia al esperado regreso del “Tigre” al equipo azul.
Lorelei acompañó las imágenes con un mensaje, en el que hizo alusión a lo frecuente que se han vuelto las mudanzas en su vida familiar, debido a los distintos equipos por los que ha pasado Falcao.
“Estoy pensando seriamente en abrirme una empresa de mudanzas”, con emojis de risas mientras anunció que “vamos allá Bogotá. ¡¡¡Vamos allá MILLOS!!! te súper hemos extrañado”, escribió la cantante argentina.
