Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral

Dormir mal, olvidar conversaciones, no recordar cómo terminó una fiesta o despertar con lagunas mentales son experiencias que muchas personas asocian de forma ligera al consumo de alcohol.

Sin embargo, detrás de estas situaciones existen procesos complejos en el cerebro que alertan a expertos en salud sobre los efectos reales que tienen estas bebidas en la memoria y el funcionamiento cerebral.

¿Por qué el alcohol afecta la memoria incluso cuando no se pierde la conciencia?

Uno de los efectos más llamativos del consumo excesivo de alcohol es el llamado “apagón de memoria”, en estos episodios, la persona puede caminar, hablar y actuar con aparente normalidad, pero su cerebro es incapaz de registrar lo que está ocurriendo.

Cuando esta zona se ve alterada, el cerebro no logra “guardar” las experiencias vividas, aunque la persona esté despierta y respondiendo al entorno.

Una gran parte de la población adulta ha experimentado al menos una vez este tipo de laguna mental, especialmente tras ingestas elevadas de alcohol en poco tiempo.

¿El daño cerebral es temporal o puede volverse permanente?

Uno de los mayores riesgos del consumo frecuente de alcohol es creer que sus efectos desaparecen por completo con el tiempo, y si bien algunas funciones pueden recuperarse, los especialistas advierten que ciertos daños pueden acumularse.

Estudios indican que una pausa en el consumo de alcohol puede mejorar el sueño, la concentración y el ánimo. Foto Freepik

El consumo repetido favorece el deterioro de neuronas y la pérdida progresiva de tejido cerebral en áreas relacionadas con la memoria y el aprendizaje.

Además, estas alteraciones no distinguen edad, aunque los cerebros jóvenes suelen resistir mejor los efectos iniciales, esto no significa que sean inmunes.

¿Dejar el alcohol por un tiempo realmente mejora la salud mental?

Retos como dejar el alcohol durante un mes han mostrado resultados positivos tanto a nivel físico como mental, y quienes han reducido o suspendido su ingesta por varias semanas suelen reportar mejoras en la calidad del sueño, mayor claridad mental, mejor estado de ánimo y más energía durante el día.

Especialistas explican que las lagunas mentales aparecen cuando el cerebro no logra guardar recuerdos. Foto Freepik

En definitiva, el alcohol puede parecer una vía rápida para desconectarse de un mal momento, pero su costo puede ser alto, pues la memoria, la identidad y la capacidad de disfrutar plenamente las experiencias dependen de un cerebro sano.