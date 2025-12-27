Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Karina García y Mariana Zapata se reconciliaron? Video sería la prueba

Karina García y Mariana Zapata habrían limado sus asperezas tras ser captadas en evento de Ryan Castro.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Mariana Zapata, Karina García
Mariana Zapata y Karina García estuvieron en evento de Ryan Castro. (Foto del Canal RCN)

Karina García y Mariana Zapata se han empezado a apoderar de las tendencias digitales en las últimas horas luego que salieran a la luz unos videos en el que estuvieron en el mismo evento en Medellín.

¿Karina García y Mariana Zapata hicieron se reconciliaron?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, constantemente está acaparando la atención en sus redes sociales por sus publicaciones o apariciones en público.

Desde el pasado 26 de diciembre en redes sociales empezaron a viralizarse unas imágenes suyas en las que se dejó ver en el concierto del reguetonero Ryan Castro.

Precisamente, la modelo antioqueña se mostró disfrutando de este evento junto al reguetonero y otros amigos en primera fila.

En este mismo evento estuvo la influenciadora Mariana Zapata, con quien Karina García tiene una aparente enemistad desde hace varios años.

Karina García, Mariana Zapata
Karina García y Mariana Zapata estuvieron en evento de Ryan Castro.| (Foto de Buen día Colombia y Canal RCN)

¿Cuál fue el video que salió a la luz de Karina García y Mariana Zapata juntas?

En redes sociales ambas influenciadoras se mostraron disfrutando de este evento desde diferentes lugares y ángulos.

Precisamente, Mariana Zapata en los videos que compartió se dejó ver con algunas de sus amigas disfrutando de este evento en su tierra natal.

Sin embargo, aunque también estaba cerca a la tarima al parecer estaba en otro de los palcos del lugar y no en el mismo de Karina García.

Por lo que, aunque estuvieron en el mismo evento, ambas ni se habrían determinado por sus conocidas diferencias.

Cabe resaltar que, caso contrario al de ellas, fue el de la influenciadora Sofía Avendaño, quien sí se grabó compartiendo de este evento con Karina García, dejando claro que sus diferencias son cosa del pasado.

¿Por qué Mariana Zapata y Karina García terminaron su amistad?

Karina García y Mariana Zapata han hablado de sus diferencias en diferentes entrevistas en donde han dado cada una su versión.

Las dos han coincidido en una sola cosa y es que al parecer hubo un hombre que salió con ambas y esto habría provocado el fin de su amistad.

Karina García contó en La casa de los famosos Colombia que al parecer este hombre sería el reguetonero Blessd, quien primero habría salido con Mariana y tiempo después con Karina García.

