Jhonny Rivera y Jenny López ya se casaron: este fue el momento del sí

Jhonny Rivera y Jenny López ya dieron el sí en el altar y Yeferson Cossio reveló el momento en el que fueron bendecidos por el padre.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos
Jhonny Rivera y Jenny López se dieron el sí.(Foto: Canal RCN - Freepik)

Jhonny Rivera y Jenny López se comprometieron en septiembre de 2025, generando mucha emoción entre su familia, amigos y fanáticos, quienes les dieron la bendición y las felicitaciones por tomar esa amorosa decisión.

Desde que se conoció el compromiso de la famosa pareja, los seguidores de ambos artistas estuvieron muy pendientes de los detalles de su boda, por eso, siempre que podían preguntaban si ya estaba listo el vestido de la novia y más.

Por esto, tanto Jenny como Jhonny, nunca mantuvieron en secreto datos sobre su matrimonio y cada que vez que podían, revelaban información sobre cuándo sería, quiénes serían los invitados y cómo sería la ceremonia.

¿Jhonny Rivera y Jenny López ya se casaron?

A través de las redes sociales, diferentes invitados a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López, estuvieron compartiendo videos de cómo se estaba llevando a cabo la ceremonia y, de hecho, fue Yeferson Cossio quien compartió el momento en el que los artistas ya estaban casados.

Jhonny Rivera y Jenny López se dieron el sí.
Así fue el beso de recién casados de Jhonny Rivera y Jenny López. (Foto: Freepik)

En la historia del creador de contenido, se escucha al padre decir “le pueden dar un aplauso a los novios” y los invitados gritaron con emoción, además se ve a los recién casados con una sonrisa de oreja a oreja.

Así mismo, se ve el momento justo en que se dan un beso, se dicen palabras y se abrazan al final, justo después de que el padre los bendice y les riega el agua bendita.

¿Cómo fueron los momentos previos antes del matrimonio de Jhonny Rivera y Jenny López?

El cantante de música popular, Jhonny Rivera, había compartido cómo se sentía momentos antes de su boda, pues reveló que había llegado el día y que estaba pensando en todo lo que estaba pasando, pero lo dijo con conmoción.

Así fue el beso de recién casados de Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos (Foto: Canal RCN - Freepik)

Horas más tarde, tal como lo había anunciado, dijo que estaría compartiendo detalles de su matrimonio y así fue, pues dio la exclusiva de cómo lucía con su traje de novio.

A través de sus historias, modeló con su traje de blanco con detalles negros y, además, dejó ver cómo estaba vestido su hijo, Andy.

Por su lado, Jenny López solo apareció en sus historias con el anillo de compromiso, pero solo se le pudo ver con el vestido de novia en las historias de los invitados y por supuesto, se veía preciosa y sobre todo, muy feliz.

