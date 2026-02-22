Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce Jhonny Rivera con su traje de boda: esta fue su exclusiva antes de dar el sí

Jhonny Rivera dio la exclusiva de cómo luce con su traje de boda, minutos antes de dar el sí y casarse con Jenny López.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jhonny Rivera dio la exclusiva de su traje de boda antes del altar
Jhonny Rivera reveló su look de novio antes de su matrimonio. (Foto: Canal RCN - Freepik)

Este domingo 22 de febrero es la fecha que eligió Jhonny Rivera y Jenny López para dar el sí en el altar, pues su unión es ante los ojos de Dios.

Desde septiembre de 2025, esta fecha ha sido una de las más esperadas por los fanáticos del artista, quienes tenían muchas preguntas sobre la ceremonia y por cómo se estaban sintiendo los cantantes.

De hecho, en noviembre se especuló que ya se habían casado, pero por eso mismo, la joven prometida tuvo que desmentir lo que estaba circulando en redes, ya que habían hecho uso de la inteligencia artificial para crear fotos del matrimonio.

¿Qué dijo Jhonny Rivera antes de su matrimonio?

Horas antes de su matrimonio con Jenny López, el cantan habló muy conmovido en sus historias de Instagram, en donde confesó que “se había llegado el día” y que estaba muy pensativo por este paso que dará con su prometida.

Jhonny Rivera se dejó ver vestido de novio
Jhonny Rivera dio la exclusiva de su traje de boda antes del altar. (Foto: Freepik)

Así mismo, dejó saber que él revelará todo para que sus fanáticos no se pierdan ni un detalle de este día tan importante, por eso, dejó claro que cada vez que pueda mostrará lo que está pasando durante su matrimonio.

¿Cuál es la primicia que dio Jhonny Rivera sobre su matrimonio?, ¿Cómo luce?

Jhonny Rivera apareció nuevamente en sus redes sociales para mostrar cómo luce vestido de novio y es que generó reacciones con su historia, pues con un traje blanco con detalles negros, al igual que su corbatín, dejó ver sus ansias antes de su boda.

Jhonny Rivera reveló su look de novio antes de su matrimonio.
Jhonny Rivera se dejó ver vestido de novio. (Foto: Canal RCN)

En el video, también está su hijo, Andy, quien dijo que por la ocasión le tocó vestirse de traje, pero se le vio muy feliz por acompañar a su papá en un día tan importante para su vida.

Una vez más, el cantante dijo que compartiría más detallitos de su boda, para que sus seguidores no se pierdan nada y antes dijo que estaba dando la exclusiva de cómo se ve con su traje de matrimonio.

En su siguiente clip, Rivera generó tanta ternura y reacciones, al posar y modelar frente a la cámara, para dejar ver completo cómo es que está vestido para dar el sí con su amada.

