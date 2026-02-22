La cantante e influencer venezolana, Lele Pons, ha sorprendido a sus seguidores al reunir a varias famosas que ya son madres para hacer una divertida fiesta de 'mamacitas', compartiendo el momento en redes sociales.

¿Quiénes asistieron a la fiesta de 'mamacitas' de Lele Pons?

Por medio de su cuenta de Instagram, donde suma más de cincuenta millones, la creadora de contenido Lele Pons compartió con sus seguidores un video donde deja ver a las famosas que ya son mamás y se han reunido en su lujosa mansión para pasar un rato de esparcimiento.

Lele Pons llamó la atención en redes al organizar una fiesta de solo mamás famosas. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Sorpresivamente, allí estuvo la cantante colombiana Greeicy Rendón, quien asistió junto a su hijo Kai. También la exreina de belleza y modelo Nadia Ferreira, quien dejó ver su pancita de embarazo.

Para sorpresa de muchos, también estuvieron la dominicana Natti Natasha, la modelo Camila Coelho, la artista Zhamira Zambrano e Isabela Grutman.

¿Qué actividades hicieron en la fiesta de 'mamacitas de Lele Pons?

Desde su perfil de Instagram, Greeicy compartió un carrusel de fotografías en el que mostró que, además de sumarse a los bailes virales de TikTok, también disfrutaron de copas de vino y se animaron a pintar coloridos cuadros.

Todo transcurrió alrededor de una piscina decorada con flotadores en forma de aro y rectangulares, que le dieron un ambiente fresco y divertido al encuentro.

Asimismo, compartió que su hijo Kai no se aburrió y se deleitó con algunos chocolates que fueron protagonistas en la fiesta.

Greeicy Rendón, Natti Natasha y Nadia Ferreira estuvieron la fiesta de 'mamacitas' de Lele Pons. (Foto izquierda y centro: Giorgio Viera/ AFP | Foto derecha: Martin Bernetti/AFP)

¿Cómo reaccionaron en redes sociales a la fiesta de 'mamacitas' de Lele Pons?

La modelo argentina Valentina Ferrer, pareja del cantante J Balvin, fue una de las primeras en reaccionar a la publicación de Lele Pons. En su comentario expresó que las extrañaba y que le habría encantado estar presente en la celebración.

A su mensaje se sumaron otras figuras del entretenimiento, quienes también dejaron ver su entusiasmo por el encuentro y coincidieron en que la reunión de ‘mamacitas’ juntó al grupo ideal.

De hecho, Lele reveló que su círculo lleva por nombre 'Latina Mami Club', destacando así la complicidad y amistad que las une.