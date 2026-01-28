Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Nadia Ferreira y Marc Anthony esperan su segundo hijo! Así fue el emotivo anuncio

Nadia Ferreira y Marc Anthony compartieron la emocionante noticia del embarazo en medio de la celebración de su tercer aniversario.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron que esperan bebé
Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan bebé. (AFP: Mireya Acierto y Freepik)

Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron en las últimas horas que están esperando su segundo hijo a través de una emotiva publicación en redes sociales.

¿Cómo anunciaron Marc Anthony y Nadia Ferreira que esperan bebé?

El cantante de "Valió la pena" y la modelo paraguaya aprovecharon la celebración de su tercer aniversario para dar la noticia de su embarazo.

La pareja que hace dos años, el 12 de junio de 2023, había dado la bienvenida a su hijo Marquito, su primer hijo, ahora anunció que va a tener un hermanito.

Para esto Marc y Nadia decidieron compartir una tierna foto de la pancita de Nadia cubierta por las manos del cantante y su hijo.

¡Happy 3rd anniversary! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito is going to be a big brother.

¿Qué reacciones ha dejado el embarazo de Nadia Ferreira y Marc Anthony?

Como era de esperarse el anuncio del segundo embarazo de Nadia Ferreira y Marc Anthony ha sorprendido a los seguidores y amigos de la pareja que han aprovechado los comentarios para enviarles mensajes de felicitación.

Este nuevo embarazo llega a la vida de la pareja cuatro años después de haber iniciado su romance, ya que a principios de 2022 empezaron su relación amorosa tras haberse conocido varios años atrás cuando cada uno tenía sus respectivas parejas.

Por otro lado, la noticia ha generado curiosidad entre los fanáticos del cantante de salsa por saber cuántos hijos completa con la próxima llegada de su hijo con Nadia.

Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan bebé
Marc Anthony y Nadia Ferreira anunciaron su segundo embarazo. (AFP: Mireya Acierto)

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Marc Anthony ha tenido una vida sentimental bastante mediática y comentada, relaciones y matrimonios con actrices, modelos y mujeres hermosas.

El cantante de salsa se convertirá en padre por octava vez, ya que de sus relaciones pasadas ha dejado varios retoños.

Los hijos mayores del cantante son Arianna Muñiz (31 años) y Chase Muñiz (28 años) fruto de su relación con Debbie Rosado.

Seguidos a ellos nacieron Cristian Marcus Muñiz (24 años) y Ryan Adrian Muñiz (22 años) producto de su matrimonio con la ex Miss Universo, Dayanara Torres.

De su relación con la famosa cantante Jennifer López nacieron Emme Maribel Muñiz y Maximilian David Muñiz.

Por último está Marquito de su actual relación con Nadia Ferreira y ahora está feliz por darle la bienvenida a su próximo bebé.

