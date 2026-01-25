Paola Jara sorprende al mostrarse esperando TransMilenio con su hija Emilia

La cantante Paola Jara ha empezado a apoderarse de las tendencias en las últimas horas luego de compartir una foto en sus redes en las que parece esperando un bus de TransMilenio.

¿Cuál fue la foto que Paola Jara compartió en la que se mostró en TransMilenio?

La cantante de música popular Paola Jara volvió a dar de qué hablar en redes sociales tras compartir una fotografía que no pasó desapercibida entre sus seguidores.

En la imagen, la artista aparece en lo que muchos interpretaron como una parada de TransMilenio, lo que de inmediato desató todo tipo de reacciones.

La foto, publicada en un carrusel de fotografías, muestra a Paola en un espacio público con el coche de su hija Emilia y al frente suyo pasa un bus de TransMilenio.

¿Qué reacciones ha dejado la foto de Paola Jara esperando TransMilenio?

Esta foto ha generado curiosidad, pues no es común ver a figuras del entretenimiento usando el sistema de transporte masivo de Bogotá.

Sin embargo, las opiniones han estado divididas, ya que varios usuarios concordaron en que la cantante parecía en la foto como si estuviese esperando un bus, mientras otros señalaron que podría tratarse simplemente de una casualidad en que pasó un bus en el momento que le tomaron la foto.

Precisamente, varios internautas han empezado a debatir la razón por la que Paola Jara dejó esta foto dentro de su carrusel de fotografías, algo que fue calificado como un tema "random" y curioso.