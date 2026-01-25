Valentino Lázaro cambió de look en La casa de los famosos: Yina Calderón reaccionó

La casa de los famosos Colombia 3 no para de ser tendencia en plataformas digitales y varios participantes empiezan a llamar la atención en redes sociales, uno de ellos Valentino Lázaro.

¿Cuál es el nuevo look de Valentino Lázaro de La casa de los famosos Colombia inspirado en Drago Ball?

Valentino es conocido por su controversial personalidad en donde pocas veces se queda callado con lo que piensa y siente, algo que ha demostrado en el reality del Canal RCN.

Asimismo, a lo largo de esta temporada el influenciador ha demostrado que es una persona que le gusta innovar en sus looks y vestidos en las noches de gala.

Precisamente, en la tarde del 25 de enero el influenciador decidió innovar con un nuevo look al más estilo de la serie manga japonesa Dragon Ball para mostrarlo durante la gala en vivo de la noche de eliminación.

Valentino Lázaro

¿Cómo reaccionó Yina Calderón al nuevo look de Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Los internautas y televidentes pueden ver la señal de La casa de los famosos Colombia las 24 horas del día a través de la App del Canal RCN, por eso, previo a la gala en vivo muchos se dan cuenta de lo que pasa durante el día.

La exparticipante del reality, Yina Calderón, mostró que es una fiel fanática del programa y se dio cuenta que Valentino se estaba haciendo un peinado inspirado en su serie favorita.

Precisamente, la persona encargada de los banners colocó un mensaje en alusión a lo que pensaría Yina Calderón al ver esto.

Valentino dice que se va a peinar como Goku, ¿qué pensará la sayayina?

Yina Calderón se tomó con humor el comentario y sobre el look de Valentino aseguró que era un nuevo sayayin en su grupo.

Un sayayin más al grupo.

¿Quién es Valentino Lázaro, participantes de La casa de los famosos Colombia 3?

Valentino Lázaro es un creador de contenido que comenzó a ganar visibilidad en redes sociales y plataformas digitales gracias a sus videos de coreografías y bailes.

El influenciador tras empezar a tener reconocimiento empezó a probar con contenidos relacionados con estilo de vida, moda y bienestar, lo que le permitió empezar a consolidar una comunidad digital.

En el último tiempo el influenciador se decantó por un contenido de entretenimiento más polémico en donde habla y comenta sobre situaciones de otros influenciadores o tendencias.