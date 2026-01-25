Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz video de Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny tras homenaje del puertorriqueño

Tras el reciente homenaje de Bad Bunny en Medellín, apareció un emotivo video de Yeison Jiménez durante uno de sus conciertos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny
Yeison Jiménez era gran fanático de Bad Bunny. (AFP: Rodrigo Varela y AFP: Valerie Macon)

El pasado 24 de enero el cantante puertorriqueño Bad Bunny dio su segundo espectáculo de tres en Medellín, un espacio en el que aprovechó para rendirle homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento el pasado 10 de enero.

¿Cuál fue el homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez en Medellín?

La muerte de Yeison Jiménez y sus acompañantes tras un accidente aéreo no deja de conmocionar a sus familiares y seguidores.

El cantante puertorriqueño, considerado uno de los artistas más importantes en la actualidad en el mundo, sorprendió a los asistentes de su segunda fecha al rendirle un emotivo y especial homenaje al artista de música popular.

En medio de su presentación, salió un artista con una guitarra quien interpretó la canción de Yeison Jiménez "Aventurero", uno de los grandes himnos de Yeison Jiménez, un acto que los asistentes no se esperaban y que de inmediato hizo que la mayoría de los asistentes se conmovieran y llenaran de aplausos el estadio.

Bab Bunny conmovió con homenaje a Yeison Jiménez en pleno concierto en Medellín
Bab Bunny conmovió con homenaje a Yeison Jiménez en pleno concierto en Medellín/ AFP: Valerie Macon y Rodrigo Varela

¿Cuál fue el video de Yeison Jiménez en concierto de Bad Bunny que salió a la luz?

Este homenaje le ha empezado a dar la vuelta al mundo y muchos han aplaudido el acto de Bad Bunny con Yeison Jiménez, quien al parecer era un gran fanático suyo.

Precisamente, en medio de este 'boom' mediático salió a la luz un video del cantante de Manzanares en un concierto de Bad Bunny cantando de manera efusiva una de sus canciones más populares.

En el audiovisual se observa a Yeison Jiménez cantando "Bichiyal" con gran emoción mientras disfruta del show de Bad Bunny a pocos metros suyo.

Este video de Yeison Jiménez hoy cobra mayor importancia tras el homenaje del puertorriqueño, y por eso sus seguidores no han parado de expresar la gran conmoción y tristeza que han sentido.

Familiares de Yeison Jiménez orgullosos de homenaje de Bad Bunny

El homenaje de Bad Bunny a Yeison Jiménez llegó hasta los ojos de familiares y amigos de Yeison Jiménez quienes han estado reaccionando a través de sus historias.

Los hermanos de Yeison Jiménez han compartido el video del homenaje en sus redes y han expresado su orgullo por ver cómo uno de los artistas más famosos del mundo rindió homenaje a su hermano.

Asimismo, han expresado su dolor por ver que Yeison Jiménez no ha podido disfrutar de todo el cariño y homenajes tras su partida.

El 'Conejo Malo' hizo llorar a más d euno con su homenaje a Yeison Jiménez en el Atanasio Girardot | AFP/
