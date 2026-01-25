Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aparecen fotos de los objetos encontrados de Yeison Jiménez en el lugar del accidente

Salieron a la luz fotos de cómo quedaron las joyas y otras pertenencias de Yeison Jiménez y sus acompañantes: una cadena llama la atención.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Así quedaron las cadenas y objetos de Yeison Jiménez
Una imagen dejó ver cómo quedaron las pertenencias de Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

La muerte de Yeison Jiménez no deja de generar impacto y conmoción en redes sociales, y con el pasar de los días nuevos detalles e imágenes salen a la luz.

¿Qué objetos de Yeison Jiménez y sus acompañantes encontraron en el lugar del accidente?

En las últimas horas salieron a la luz unas fotografías de algunos de los objetos que encontraron en el lugar del accidente del artista de música popular.

En las imágenes se ven cadenas, joyas, relojes y otros objetos personales al parecer de Yeison Jiménez y sus acompañantes, los cuales en su mayoría quedaron completamente calcinados.

Las autoridades de Boyacá recolectaron estas joyas al llegar al lugar de los hechos para atender la tragedia. Se espera que formen parte de todas las pruebas recopiladas en el marco del proceso de investigación en curso.

Impactante video del velorio de Yeison Jiménez
Encontraron cadenas y otros objetos personales de Yeison Jiménez en el lugar del accidente. (AFP/ Eva Marie)

¿Cuál fue la cadena de Yeison Jiménez que encontraron en el lugar de su accidente?

Uno de los objetos que se observan en las imágenes ha llamado la atención y es la cadena que Yeison Jiménez portaba en la mayoría de sus presentaciones con una frase que decía: "Mi Promesa".

Esta cadena de oro de 18 kilates y con diamantes incrustados era una pieza única que el artista había recibido meses atrás cuando empezó su gira "Mi promesa tour" con la que llenó los recintos más importantes del país, entre ellos El Campín.

En las fotos que encontrarás a continuación, se puede ver el antes y después de esta joya invaluable para el artista de Manzanares, la cual quedó prácticamente calcinada, y solo se alcanza a ver la frase "Mi Promesa" sin los diamantes.


Como era de esperarse esta foto de los objetos personales de Yeison Jiménez y sus acompañantes ha conmocionado a sus seguidores, quienes siguen sin creer que sea verdad que el artista más famoso de la música popular ya no esté en este plano terrenal.

