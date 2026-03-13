Giovanny Ayala, uno de los grandes referentes de la música popular, encendió las alarmas de sus seguidores tras aparecer desde una sala de urgencias. El reconocido artista compartió un video en sus redes sociales para hacer una denuncia pública que despertó preocupación y múltiples comentarios de apoyo de parte de sus fanáticos.

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¿Por qué Giovanny Ayala estaba en urgencias?

Con un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Giovanny Ayala hizo una denuncia pública desde una unidad de urgencias en un hospital de Villavicencio, dejando en evidencia la mala atención y la falta de protocolos para atender a pacientes con problemas de salud que requieren atención inmediata.

Giovanny Ayala apareció desde urgencias junto a su mamá. (Foto Canal RCN).

Aunque el artista no era quien se encontraba enfermo, su madre sí. En el video se ve a la mujer recostada sobre su hombro mientras ambos esperaban sentados en una silla del lugar.

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"La frase bonita es la que uno tiene que actuar con hechos: honrar a padre y madre. Traerlos en situaciones como esta es muy difícil", comentó Ayala.

El cantante mencionó que llevaban esperando atención médica desde el mediodía y que, tras pasar más de doce horas, aún no habían recibido una solución adecuada para poder llevar a su madre a casa a descansar.

"Pero por qué esta salud aquí en Colombia está mal, estamos desde medio día aquí y ya va a ser media noche. Estamos en una clínica en Villavicencio con mi madre", expresó.

Hasta el momento, Giovanny Ayala ha dado una nueva actualización sobre el estado de salud de su mamá y si finalmente fue atendida por el personal de salud. Tampoco detalló la razón exacta por la que se encontraban en el lugar.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Giovanny Ayala al verlo en urgencias con su mamá?

Como era de esperarse, la aparición de Giovanny Ayala desde urgencias junto a su mamá generó una ola de reacciones entre sus seguidores en redes sociales.

Muchos fans expresaron preocupación al ver al cantante en ese contexto y no tardaron en enviarle mensajes de apoyo, buenos deseos y oraciones para su madre, mientras otros le pidieron que compartiera más detalles sobre la situación que los llevó hasta el hospital.