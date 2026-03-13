Desde hace varias semanas los 15 años de Isabella Valdiri, hija de Andrea Valdiri, ha sido tema de conversación debido a la cantidad de dinero que hasta el momento la influenciadora barranquillera se ha gastado en este importante evento para la menor. Hace pocas horas se dio a conocer a detalle cómo es la invitación a este exclusivo evento en que solo 150 personas asistirán.

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¿Cómo son las invitaciones a los 15 años de la hija de Andrea Valdiri?

Aunque Andrea Valdiri ya había mostrado un adelanto de cómo serían las invitaciones a los 15 años de su hija Isabella, durante la mañana de este viernes 13 de marzo La Jesuu presumió que había recibido la suya para este importante evento y, como si se tratara de un unboxing, mostró cada detalle de la tarjeta.

¿Dónde se llevará a cabo la lujosa fiesta de XV de Isabella Valdiri? | Foto:

Según se puede apreciar en el video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, la invitación llega a los invitados en una caja de cartón que protege la tarjeta principal.

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Esta consiste en una especie de cajita decorada con un estampado floral en tonos pasteles, detalles dorados y un encaje, acompañada de una cinta blanca con el nombre de los invitados, en este caso el de La Jesuu.

Al abrirla, los invitados se encuentran con el nombre de Isabella y la fecha de la fiesta, que será este viernes 13 de marzo, junto a dos pequeñas puertas que, al abrirse, revelan una ilustración del lugar donde se llevará a cabo la celebración: un prestigioso sitio en Cartagena.

¿Qué dijo Andrea Valdiri previo a los 15 años de su hija Isabella?

Durante la tarde del pasado jueves 12 de marzo, Andrea Valdiri conmovió a sus cientos de seguidores al compartir un emotivo video de su hija Isabella junto a un mensaje en el que expresó su orgullo hacia la menor.

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“La vida pasa tan rápido y hoy te veo grande, hermosa y llena de sueños. Gracias a todos los que han visto crecer a Isa con tanto cariño. Hija, siempre serás mi mayor orgullo, mi chiquita, la princesa de mis ojos te amo”, mencionó Andrea.