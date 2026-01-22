Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Testigo del accidente de Yeison Jiménez reveló el curioso objeto que encontró en el lugar

Una mujer que estuvo en el lugar del accidente de Yeison Jiménez hizo estremecedora confesión de lo que encontró y vio: "Una niña orando".

mujer reveló lo que encontró en accidente de Yeison Jiménez
Salen nuevos detalles a la luz del accidente de Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN y Freepik)

Han pasado más de diez días del trágico fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, el piloto y parte de su equipo en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

¿Qué nuevos detalles salieron a la luz del accidente de Yeison Jiménez?

Esta tragedia que enlutó al mundo de la música popular aún sigue generando muchas preguntas y cuestionamientos entre los fanáticos y seres queridos de los fallecidos.

En las últimas horas salieron a la luz unas declaraciones de una mujer que fue testigo junto a su primo del accidente de Yeison Jiménez.

La testigo narró cómo fueron los instantes posteriores al siniestro y lo que encontró días después al visitar el lugar de los hechos.

Según su testimonio, la avioneta cayó en picada y tras chocar contra el suelo rebotó y se terminó estrellando contra un árbol, al parecer, se produjeron varias explosiones y las llamas fueron tan grandes que no se podían acercar las personas que llegaron de primeras auxiliarlos.

Asimismo, confesó que la tierra que había en el sitio no servía para intentar apaciguar las llamaradas porque era una tierra tipo greda y barro.

Yeison Jiménez en el pueblo natal
Mujer reveló nuevos detalles de la tragedia de Yeison Jiménez. (AFP: Rodrigo Varela)

¿Cuál fue el objeto que mujer encontró en el lugar de los hechos del accidente de Yeison Jiménez?

La mujer asegura que encontró un pedazo de papel quemado que tenía la figura de un caballo, y al parecer, otro señor que también se había encontrado en el lugar tenía otra figura de un caballo.

Encontramos dos figuras de caballo en las cenizas del accidente de Yeison Jiménez.

La mujer mostró una foto y video que le tomó a esta figura que encontró en el lugar de los hechos. Sin embargo, la testigo asegura que decidió no quedarse con este objeto por superstición.

Por lo que decidió regalársela a un señor que estaba en el lugar con un campero colocando música de Yeison Jiménez.

Otro de los de los aspectos que llaman la atención de las declaraciones de la testigo es que también mostró videos y fotos de varias figuras que ella captó ese día en el cielo, como por ejemplo la de una niña orando, la cual asoció con la hija menor del artista.

El testimonio ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, mientras algunos usuarios se muestran conmovidos y sorprendidos con sus declaraciones, otros han expresado su incredulidad ante su testimonio y contenido audivoisual.

