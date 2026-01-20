Reconocida predicadora y creadora de contenido reveló que falleció su bebé: así lo reveló

En las últimas horas, una reconocida predicadora y creadora de contenido digital compartió en sus redes sociales una desgarradora publicación acerca del fallecimiento de su bebé.

Además, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de allegados y seguidores de la predicadora, quien compartió un desafortunado mensaje acerca del difícil momento por el que está atravesando a nivel emocional.

¿Quién es la reconocida presentadora y creadora de contenido que anunció el fallecimiento de su bebé?

El nombre de Catalina Arango, quien es en la actualidad creadora de contenido y predicadora, anunció recientemente en sus redes sociales que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional tras la pérdida de su bebé.

El lamentable hecho lo anunció Catalina el pasado 19 de enero a través de una ráfaga de fotografías que compartió mediante su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 49 mil seguidores, acerca del complicado momento que está viviendo a nivel emocional tras el fallecimiento de su bebé:

“Le dimos 2 hijos al cielo, tenemos 1 en tierra, somos madres que brindamos vida; eterna y terrenal, abrazando la idea de que Dios es más sabio que nosotros. A ti, pedacito de mi alma: en el cielo volveremos a encontrarnos, amor mío. Allí te daré los besos que quedaron guardados y mis brazos te sostendrán sin tiempo ni despedidas”, agregó Catalina.

En las fotografías que compartió la predicadora, se evidencia que fue poco el tiempo que estuvo junto a su bebé, pero que lo recordará por siempre. Así también, se refleja que su primer hijo y familia la acompañaron durante el tiempo que estuvo en embarazo. Sin embargo, agradeció el tiempo que estuvo presente su hijo tras su desafortunado fallecimiento.

“Fue poco tiempo aquí, amor, pero eterno y suficiente para amarte y fundirte en este hogar”, señaló.

¿Quién es y a qué se dedica Catalina Arango en la actualidad?

En la actualidad, Catalina Arango es una reconocida psicóloga, predicadora y creadora de contenido, quien comparte en sus redes sociales varias conferencias.

Así también, Catalina comparte varios detalles de su vida, dándoles importantes mensajes a sus seguidores acerca de la guía espiritual que tiene en la actualidad al ser una distinguida predicadora.