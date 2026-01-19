Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Adiós a un artista! Murió cantante de reconocida agrupación musical en las últimas horas

La música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de reconocido cantante quien hizo parte de popular agrupación.

María Camila Arteaga
¿Quién fue el reconocido cantante que falleció? | Fotos: Freepik

En los últimos días, el mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido exponente, quien se destacó desde su infancia en demostrar su gran habilidad en el campo artístico.

Sin duda, la noticia ha causado un profundo vacío por parte de sus allegados y seguidores, quienes lo admiraron a lo largo de su amplia trayectoria profesional, no solo por su talento musical, sino también al ganarse el cariño del público al ser parte de un pódcast digital.

¿Quién fue el reconocido cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Martín Olivares se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada noticia de su muerte.

La noticia, fue principalmente confirmada por parte del medio de comunicación internacional ‘El Milenio’ y, también, por parte del pódcast digital en el que hizo parte durante un largo periodo de tiempo llamado: ‘La nota del entretenimiento’, en el que adquirió gran popularidad.

Así se confirmó el fallecimiento de Martín Olivares. | Foto: Freepik

En los últimos días, la cuenta oficial de Instagram de ‘La nota del entretenimiento’, compartió recientemente la desafortunada noticia acerca del fallecimiento de Martín, en el que expresaron las siguientes palabras:

“Con profundo dolor lamentamos informarles que Martín Olivares ha pasado a mejor vida. Su partida nos deja un gran vacío en el corazón. Hoy es un momento muy difícil para todos los que tuvimos la fortuna de conocerlo y quererlo. Agradecemos de todo corazón las oraciones, el cariño y las muestras de apoyo en estos momentos tan duros”, agregó ‘La nota del entretenimiento’.

¿Por qué Martín Olivares obtuvo popularidad en redes al pronunciarse sobre la separación de Cazzu y Christian Nodal?

Es clave mencionar que Martín Olivares se dio a conocer durante un largo periodo de tiempo en las diferentes plataformas digitales, no solo por demostrar su faceta como cantante al adquirir popularidad en varias canciones como: ‘Ella es una reina’, ‘Hay un tren a las cinco’ y ‘Ya me vale madre’, sino que también, por ser locutor en redes sociales.

¿Cómo adquirió popularidad Marín Olivares? | Foto: Freepik

Por esta razón, Martín Olivares adquirió gran acogida en las redes sociales por brindarse todo su apoyo a la cantante Cazzu, expareja de Christian Nodal, con quien duró un largo periodo de tiempo durante su separación, en especial por los acuerdos con Inti, su hija.

Desde luego, el cantante le demostró todo su apoyo a Cazzu al inspirarse para interpretar la canción llamada: ‘Ella es una reina’, la cual cuenta con varias reproducciones en las distintas plataformas musicales.

