¡Duelo musical! Falleció distinguido cantante durante un vuelo: ¿de quién se trató?

El mundo de la música vuelve a vestirse de luto tras confirmarse la muerte de reconocido cantante durante un vuelo aéreo.

María Camila Arteaga
¿Quién fue el reconocido artista que falleció en las últimas horas? | Fotos: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la música se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de otra de las figuras más representativas de la música, quien dejó un importante legado en la música.

Además, se reveló que el cantante perdió la vida mientras se dirigía en un vuelo, el cual presentó algunas fallas de salud, según lo han confirmado medios internacionales.

¿Quién fue el reconocido cantante que falleció durante un vuelo?

El nombre de Félix Rosario se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de su muerte a causa de un accidente durante un vuelo.

Así se confirmó la noticia del reconocido cantante. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por el medio de comunicación mexicano ‘El Heraldo’, el cual compartió un comunicado oficial revelando algunos detalles acerca de su inesperada muerte durante un vuelo, quienes expresaron las siguientes palabras:

“El cantante y compositor Félix Rosario, conocido como “Tu negrito consentido”, falleció a los 54 años durante un vuelo que realizaba desde República Dominicana hacia Estados Unidos. De acuerdo con un amigo cercano, el artista venía presentando problemas de salud en días previos, por lo que su madre lo habría convencido de viajar para recibir atención médica. Sin embargo, perdió la vida durante el trayecto aéreo”, dice el comunicado oficial.

Por el momento, no se ha compartido ningún otro detalle acerca de las causas de la muerte del cantante, aparte de las complicaciones de salud que presentó durante el vuelo, tal como lo han señalado algunos medios internacionales.

¿Quién fue y a qué se dedicó Félix Rosario a lo largo de su carrera musical?

Cabe destacar que Félix Rosario, oriundo de República Dominicana, dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional al destacarse principalmente en el género de la bachata.

Este fue el legado musical que dejó Félix Rosario. | Foto: Freepik

Durante los últimos años, Félix demostró su gran habilidad al ser intérprete, sino también al componer varias canciones. Entre las más escuchadas están: ‘Donde hubo fuego, cenizas quedan’, ‘En amores’, ‘Chup#nd# en Navidad’ y ‘Ya me estoy volviendo loco’.

Por el momento, varios allegados y familiares del cantante han recordado el legado que dejó el cantante en la bachata y, también, al demostrar que la música era su principal fuente de inspiración.

