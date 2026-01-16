Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

El fallecimiento de Yeison Jiménez tiene conmocionados a sus familiares y seguidores, y a casi una semana de su trágico adiós, su hija mayor María Camilo Jiménez compartió una emotiva foto.

¿Qué dijo Camila Jiménez tras fallecimiento y homenajes a Yeison Jiménez?

Aunque Camila Jiménez no es hija biológica del fallecido artista, el cantante decidió darle su apellido y acogerla como tal cuando empezó su relación con Sonia Restrepo y la pequeña tenía alrededor de dos años.

Para el artista de Manzanares Camila era su hija mayor y junto a sus hijos Thaliana y Santiago eran en su motor y mayor adoración.

Tras el repentino fallecimiento del artista, Camila guardó silencio y compartió un estremecedor mensaje en el que aseguraba que solo deseaba que todo fuese una pesadilla.

Tras esto, la joven decidió compartir una emotiva foto junto a su padre en el que a modo de reflexión invitó a sus seguidores a valorar y cuidar a su familia.

Cuiden y amen mucho, no saben si será el último día.

Hija mayor de Yeison Jiménez se pronunció. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la emotiva foto que hija de Yeison Jiménez compartió a una semana de su muerte?

María Camila había mantenido total silencio tras ese primer mensaje y solo se le vio durante los actos de homenaje y despedida del cantante.

Sin embargo, en las últimas horas a casi una semana del fallecimiento de su padre, la joven decidió compartir unas fotografías en sus historias de Instagram.

La primera foto fue una que al parecer se tomó tras el homenaje a su papá en el Movistar Arena en donde se dejó ver junto a uno de sus familiares alzando la foto que le colocaron en un cuadro al frente del ataúd a Yeison Jiménez, en la foto ella hace con sus manos la forma de un corazón.

Seguida a esta foto, la joven compartió una imagen en la que se dejó ver junto a su hermano menor, Santiago, a quien cargaba en sus brazos y miraba detenidamente.

¿Cuál fue la premonición que tuvo la hija de Yeison Jiménez?

Meses atrás antes de la tragedia de Yeison Jiménez, el artista en medio de una entrevista había confesado que una de sus hijas, al parecer, la menor, Thaliana, lo había llamado un día para advertirle que no se subiera a un avión.

Papá es que yo no me puedo quedar sin ti. No papá es que tú no entiendes, esto es muy difícil, tú me haces mucha falta. Papá, yo no sé qué haría si tú no estás porque tú a mí me tratas como si fuera tu reina.

El cantante aseguró que esa llamado lo dejó en shock al ver el llanto desconsolado de su hija y más porque tenía que tomar un vuelo dentro de pocas horas, por eso, decidió hacerle caso a la pequeña e irse para su casa, asegurando que sentía que podía haberle pasado algo si tomaba ese avión.