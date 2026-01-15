Esposa de Yeison Jiménez rompió el silencio tras el homenaje de despedida en el Movistar Arena

Tras la trágica muerte del cantante Yeison Jiménez el pasado 10 de enero en medio de un accidente aéreo, muchos esperaban por las declaraciones de su esposa y madre de sus hijos, Sonia Restrepo.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez rompió el silencio tras el homenaje en el Movistar Arena

La esposa de Yeison fue una de las primeras en llegar al lugar del accidente en Paipa, Boyacá, en la madrugada del 11 de enero y como era de esperarse se mostraba devastada y en shock.

Tras este suceso, Sonia volvió a ser captada durante las honras fúnebres que le realizaron al artista de Manzanares de manera privada en el cementerio Jardines del Recuerdo, al norte de Bogotá y en el evento de homenaje en el Movistar Arena.

Debido al profundo dolor que enfrenta la viuda de Yeison Jiménez, ninguna persona ni medio de comunicación la abordó para preguntarle sobre lo sucedido, en respeto a la difícil situación que vive. Por lo que hasta el momento solo habían imágenes suyas y no unas declaraciones como tal.

Sin embargo, uno de los grandes amigos que le dejó a Yeison Jiménez la música popular, Jhonny Rivera, fue el encargado de revelar las declaraciones que hizo Sonia tras lo sucedido en medio del homenaje a su pareja en el Movistar Arena.

Esposa de Yeison Jiménez rompió el silencio tras homenaje en el Movistar Arena. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Qué dijo Sonia Restrepo tras el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena?

Jhonny Rivera contó a través de sus historias de Instagram las palabras que le transmitió la esposa de Yeison Jiménez en medio del homenaje que se le rindió en el Movistar Arena.

El artista pereirano reveló lo que le dijo Sonia Restrepo en medio de su conmoción y dolor, en donde les agradeció por el apoyo y amistad con él en vida y ahora acompañarlo en este homenaje tras su muerte.

Asimismo, ella le expresó la felicidad que sentían todos al pensar que Yeison, donde estuviera, estaría muy feliz al ver todo el apoyo y el amor del público que muchas veces lo acompañó en sus conciertos y corearon sus canciones.

“Me decía Sonía que expresaban la felicidad de pensar que Yeison, donde estuviera, estaría muy feliz sintiendo todo ese apoyo del público. De verdad, gracias a los Jimenistas.”



Asimismo, Jhonny les expresó su agradecimiento a todos los que hicieron posible este homenaje y dejó claro que pasó por una montaña rusa de emociones y sentimientos durante el evento: "Es lindo, yo sentía una paz en mi cuerpo, yo no sé cuántas veces me ericé y me emocioné con la respuesta del público":

¿Cómo fue la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

Sonia Restrepo acompañó al artista durante más de una década y con él construyó un hogar con su hija Camila, fruto de una relación anterior y posteriormente este creció con la llegada de sus hijos: Thaliana y Santiago.

Según reveló en diferentes entrevistas la pareja, su amor empezó de manera casual en medio de un evento en Pensilvania, Caldas, en donde fue una especie de amor a primera vista.

Después de ese 'flechazo', ambos empezaron a hablar y compartirse mensajes seguido, hasta que decidieron darse una oportunidad en el amor, la cual tuvo momentos inolvidables, retos y pasaba por uno de sus mejores momentos en los últimos años con la llegada de sus hijos.