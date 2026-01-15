Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Jhonny Rivera contó qué le dijo la hija de Yeison Jiménez durante el homenaje en el Movistar Arena

Jhonny Rivera confesó que quedó sorprendido con las palabras de Thaliana, hija de Yeison Jiménez, durante el homenaje póstumo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jhonny Rivera se sinceró sobre confesión que le hizo hija de Yeison Jiménez
Jhonny Rivera habló tras homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

El pasado 14 de enero se llevó a cabo el homenaje póstumo a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, en donde familiares, amigos y colegas se reunieron para darle el último adiós y honrar su memoria y legado.

Jhonny Rivera reveló lo que le dijo hija de Yeison Jiménez en el homenaje

El homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena estuvo cargado de recuerdos, música y momentos que tocaron el corazón de todos los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada se dio cuando Thaliana Jiménez Restrepo, hija menor del artista, ingresó al recinto saludando a todos y haciendo un gesto que hacía el artista en vida.

Precisamente, Thaliana fue protagonista durante la jornada cuando decidió subirse a la tarima, tomar el micrófono y dar unas palabras que erizaron la piel a todos e hicieron llorar a más de uno.

“Yo quiero decirles una cosa y aunque sean grandes o chiquitos, agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ti y te dieron lo mejor”.

A sus ocho años, la hija menor del artista demostró gran madurez y serenidad en este difícil momento en el que tuvo que despedir a su padre. Justamente, uno de los amigos de su papá, Jhonny Rivera, reveló a Noticias RCN, la conversación que tuvo con la menor y que lo sorprendió.

El emotivo mensaje que le dedicó Jhonny Rivera a Yeison Jiménez ante su fallecimiento
Jhonny Rivera contó qué le dijo la hija de Yeison Jiménez. (Fotos AFP: Rodrigo Varela y Canal RCN)

¿Cuáles fueron las palabras que le dijo Thaliana Jiménez a Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera aseguró que durante el evento, Thaliana Jiménez Restrepo, fue una de las más fuertes y curiosamente la persona que más voz de aliento les daba a las personas que lloraban por su papá.

Al parecer, según contó Jhonny, la menor en medio del dolor y tristeza que se vivía en el homenaje, les recordó a todos los presentes que su padre no quería que lo lloraran y estuvieran tristes por su partida.

“Nos decía que no lloráramos, que su papá no quería vernos tristes, que él quería que estuviéramos felices”.

Rivera asegura que, esas palabras de Thaliana lo sorprendieron y le demostraron el gran trabajo que Yeison y su esposa, Sonia Restrepo, habían hecho con la pequeña, algo de lo mucho que le reconoció y elogió Jhonny a su colega.

Hermana de Yeison Jiménez se sinceró
Hija de Yeison Jiménez habló con Jhonny Rivera. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Cuál fue el sueño que Yeison Jiménez no pudo cumplir con sus hijos?

La hija de Yeison Jiménez en su pronunciamiento aseguró que el gran sueño de su padre, el que siempre les repetía era el de ver crecer a sus hijos.

Thaliana contó que, a pesar que su padre no podrá cumplir este sueño de manera física, sí lo hará desde el cielo y que ella así lo había confirmado en medio de una charla que tuvo con él al parecer tras su fallecimiento.

Les voy a contar un sueño de mi papá. El sueño de mi papá era vernos crecer. No lo pudo hacer, pero sé que lo podrá hacer en el cielo. Ya hablé con mi papá y él solo quería que oraran mucho por él.

