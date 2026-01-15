Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hermana de Yeison Jiménez hizo estremecedora confesión tras su homenaje póstumo: "Te siento"

Lina Jiménez rompió su silencio tras el homenaje póstumo a su hermano, Yeison Jiménez, en el Movistar Arena y conmovió a muchos.

Hermana de Yeison Jiménez se sinceró
Hermana de Yeison Jiménez conmovió a todos con su confesión. (Fotos Canal RCN y Freepik)

El pasado 14 de enero se les rindió un homenaje póstumo en el Movistar Arena al artista Yeison Jiménez y a las cinco personas que murieron en el accidente aéreo el pasado 10 de enero cuando salían de Paipa hacia Medellín.

La muerte del artista de música popular y de las cinco personas que lo acompañaban enlutó a sus familias y a todo el país, quienes decidieron rendirles un homenaje de despedida en el Movistar Arena.

Sus féretros de manera simbólica fueron colocados en la tarima del recinto junto a un cuadro con sus fotografías y arreglos florales a su alrededor.

Más de 14 mil personas pudieron ingresar a este centro de eventos para darles el último adiós y acompañar en su dolor a los familiares y seres queridos de cada uno.

Precisamente, la familia de Yeison Jiménez estuvo en primera fila presenciando todo este homenaje de despedida para el artista, a quienes varios de sus colegas como Pipe Bueno, Alzate, Luis Alberto Posada, Luis Alfonso, entre otros le cantaron con el corazón.

Luisa Jiménez, una de las hermanas del cantante se mostró agradecida por todo el cariño de los colegas y seguidores de su hermano, sin embargo, no ocultó su dolor y a través de redes sociales así lo expresó.

Yeison Jiménez en Megaland.
Hermana de Yeison Jiménez se sinceró tras su homenaje en el Movistar Arena. Foto | Canal RCN.

Lina Jiménez compartió una ilustración en la que se dejó ver de rodillas llorando mientras a su lado en el aire estaba Yeison Jiménez vestido de blanco y con alas de ángel tratando de consolarla en medio de su dolor.

Junto a la emotiva fotografía, la hermana del fallecido artista compartió unas desgarradoras palabras en las que expresó que tras su fallecimiento y todos los homenajes póstumos que se realizaron, ella tenía la percepción de sentirlo cerca suyo.

Lina aseguró que en medio de tanto dolor y sentimiento de shock, ella siente a su hermano en su corazón, siendo esto lo único que le ha dado fortaleza para seguir con su vida y ayudar a su familia a lo mismo.

Precisamente, en otra de sus historias, la hermana del artista compartió un emotivo video también con ilustración en el que mostraba a Yeison vestido de ángel abrazándolas a ella y a su mamá en este momento.

Te siento hermano, te siento en mi corazón.

Durante el evento de despedida, la mamá del artista Luz Mery Galeano subió a la tarima y decidió sincerarse sobre todo lo que estaba atravesando tras la partida de su hijo.

La mamá de Yeison se mostró fuerte y aseguró que, aunque le reprochó a Dios tras enterarse de lo sucedido, con el pasar de los días decidió entender su voluntad y expresarle a su hijo que podía irse tranquilo a descansar.

“Con orgullo le digo, hijo mío, vuela tranquilo, porque aquí está tu heroína, acá está tu mamá”

Precisamente, Luz Mery, le prometió a su hijo que mientras esté en este plano terrenal ayudaría a su esposa e hijos: "“Hijo, te quiero prometer que mientras Dios me preste la vida, sea mucha o sea poca, estaré pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que hoy quizás estén más débiles que yo”.

Paola Jara y Jessi Uribe despidieron a Yeison Jiménez en el Movistar Arena con sentidas palabras
Mamá de Yeison Jiménez se pronunció tras homenaje de su hijo. (Fotos: Canal RCN y Freepik)
