J Balvin detuvo su show en Puerto Gaitán y rindió homenaje a Yeison Jiménez: “estás con nosotros”

La música colombiana atraviesa días de duelo tras la muerte de Yeison Jiménez. En medio de los tributos, J Balvin dedicó un espacio especial durante su primera presentación en Colombia en 2026 para rendir homenaje al artista fallecido y enviar un mensaje a sus familiares.

¿Cómo fue el homenaje de J Balvin a Yeison Jiménez?

Durante su presentación en Puerto Gaitán, J Balvin interrumpió el repertorio para dedicar unas palabras a Yeison Jiménez. El artista expresó un mensaje dirigido a la familia, amigos y seguidores del cantante, refiriéndose a la importancia de acompañarse en momentos difíciles.

"En el cielo estás con nosotros, hermano. Que Dios te bendiga y que ores por nosotros los que estamos aquí”, exclamó

Posteriormente, el cantante interpretó 'La Canción', tema que hace parte de su repertorio musical. El homenaje se dio en un evento que marcó el regreso de J Balvin a Puerto Gaitán tras varios años, compartiendo escenario con otros artistas nacionales e internacionales.

J Balvin rinde homenaje a Yeison Jiménez / (Foto de AFP y Canal RCN)

¿Qué mensaje dio J Balvin durante el concierto?

Además del homenaje, J Balvin compartió un mensaje dirigido a los asistentes sobre la importancia de valorar a las personas cercanas. El artista señaló que los hechos inesperados pueden ocurrir en cualquier momento y, por ello, es importante expresar afecto y buscar la reconciliación familiar cuando sea posible.

“Hoy en día no sabemos lo que pase en un segundo. Así que aprovechen este año a la gente que tanto quieren, que tanto aman, abrácenla, diles lo mucho que los quieren", destacó.

En redes sociales, varios usuarios aplaudieron el mensaje del cantante, valorando el gesto y destacando sus palabras de solidaridad hacia la familia y los seguidores de Jiménez.

¿Qué otros homenajes ha recibido Yeison Jiménez tras su fallecimiento?

El homenaje de J Balvin se suma a los tributos realizados por distintos artistas del país. Cantantes de música popular y vallenato han dedicado canciones y mensajes durante sus conciertos, recordando la trayectoria de Yeison Jiménez y su aporte a la música colombiana.

Entre quienes han rendido homenaje se encuentran: Luis Alfonso, Pipe Bueno, Silvestre Dangond, Jessi Uribe y otros intérpretes que compartieron escenarios y proyectos con el artista. Según los seguidores, estas manifestaciones reflejan el impacto que dejó Yeison Jiménez en la industria y en el público.

Yeison Jiménez ha recibido diversos homenajes tras su fallecimiento / (Fotos del Canal RCN y AFP)

Las autoridades confirmaron que el accidente aéreo ocurrió entre Paipa y Duitama, donde viajaban Yeison Jiménez y miembros de su equipo de trabajo, sin sobrevivientes. Desde entonces, la comunidad artística ha expresado mensajes de despedida, mientras continúan los homenajes en diferentes regiones del país.