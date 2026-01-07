Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Alexa Torrex recibió inesperada sorpresa antes de entrar a La casa de los famosos 3, ¿qué sucedió?

Alexa Torrex compartió el detalle que recibió de Jorman Tolosa, su prometido, antes de ingresar a La casa de los famosos 3.

La sorpresa que recibió Alexa Torrex antes de La casa de los famosos 3
Esta fue la despedida que recibió Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN)

A pocos días de su ingreso a La casa de los famosos 3, Alexa Torrex llamó la atención al revelar el detalle que le con el que la sorprendió su prometido. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido dejó ver la sorpresa que recibió antes de su ingreso al reality.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Alexa Torrex?

La pedida de mano de Alexa Torrex ocurrió a finales de diciembre de 2025 y fue compartida por su prometido, Jorman Tolosa, a través de sus redes sociales. El momento se dio durante un concierto del cantante J Balvin.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Alexa Torrex?
Así fue la propuesta de matrimonio de Alexa Torrex / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Ante la propuesta, Alexa, en medio de lágrimas, respondió de inmediato con un sí. El momento estuvo acompañado por los aplausos de quienes se encontraban presentes en el lugar. La escena fue grabada y posteriormente publicada en redes sociales, donde los internautas destacaron la emotividad del momento.

¿Quién es la pareja de Alexa Torrex?

Jorman Tolosa es creador de contenido digital y ha construido su presencia en redes sociales a partir de videos de humor y formatos cotidianos. Junto a Alexa, desarrolla el canal de YouTube “Un Jorman, Una Alexa”, donde comparten vlogs y contenido relacionado con su día a día y proyectos conjuntos.

¿Quién es la pareja de Alexa Torrex?
Jorman Tolosa, pareja de Alexa Torrex / (Foto de Freepik)

La pareja lleva aproximadamente dos años de relación. En ese tiempo, han enfrentado diversos tipos de situaciones que han compartido con sus fans. En la actualidad, viven juntos y suelen mostrar aspectos de su convivencia, incluyendo la organización de su hogar y planes a futuro.

¿Qué detalle recibió Alexa Torrex?

Previo a su ingreso al programa, Alexa compartió en sus historias una imagen en la que se observa un letrero con los nombres “Alexa & Jorman”, rodeado de pétalos de rosas, velas, flores y copas de cristal. Además, publicó un video donde aparece una fogata mientras ambos se toman de la mano.

“Te voy a extrañar, cielo” escribió.

Los internautas afirman que este gesto correspondió a una despedida previa a su ingreso a La casa de los famosos 3, reality que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su aplicación oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

