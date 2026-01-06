¿Manuela Gómez y Sara Uribe tienen una enemistad? ¡Esta fue su confesión!

Con su llegada a La casa de los famosos 2026, Sara Uribe y Manuela Gómez se han ubicado en el centro de la conversación digital, luego de que las creadoras de contenido explicaran en qué términos se desarrolla su relación.

¿Cómo se conocieron Sara Uribe y Manuela Gómez?

Sara Uribe explicó que su primer acercamiento con Manuela Gómez se dio durante su paso por Protagonistas de nuestra tele, cuando ambas ingresaron al reality bajo condiciones de aislamiento. Según relató, aunque no se veían con frecuencia, comenzaron a identificarse durante el desarrollo de los retos grupales.

Así se conocieron Sara Uribe y Manuela Gómez / (Fotos del Canal RCN)

Con el paso de los días, el contacto fue aumentando, aunque seguían separadas por la dinámica del programa. Sara contó que, incluso antes de verse frente a frente, lograron apoyarse en aspectos cotidianos, compartiendo elementos de cuidado personal mientras permanecían aisladas.

Aunque durante el desarrollo del programa se presentaron momentos de rivalidad, Sara los reconoció como parte natural del formato. Sin embargo, aclaró que, a pesar de todo, en situaciones personales complejas, ambas se brindaron ayuda mutua, lo que influyó en el aprecio que cada una construyó de la otra.

Manuela, por su parte, destacó que, aunque no mantienen contacto permanente fuera de los programas, han creado una amistad que permanece ante las necesidades de la otra.

¿Cuál es la historia de Sara Uribe y Manuela Gómez?

La historia de Sara Uribe y Manuela Gómez se remonta a su participación en Protagonistas de Nuestra Tele en 2012, un reality en el cual los fans destacan que su relación fue cambiante y estuvo marcada por alianzas y tensiones dentro de la Casa Estudio.

En redes recuerdan la historia de Sara Uribe y Manuela Gómez / (Fotos del Canal RCN)

Al inicio, ambas integraron un grupo conocido como “Las Bellas”, que coordinaba nominaciones. Esta dinámica generó críticas del público, que señalaba a Manuela como la estratega del grupo y a Sara como una participante más flexible.

En redes afirman que el quiebre se produjo por Jhoan Álvarez, otro de los participantes del reality. Manuela tuvo afinidad con él, pero luego Sara y Jhoan establecieron una relación dentro de la casa, lo que generó tensiones que se evidenciaron cuando Manuela cuestionó la lealtad de Sara.

¿Sara Uribe y Manuela Gómez son enemigas?

Frente a la pregunta que más se repite en redes, Manuela fue clara al afirmar que nunca ha tenido diferencias significativas con Sara Uribe. Explicó que su relación no se basa en un tipo de amistad en el que las personas se ven todos los días, pero, que a pesar de eso, es un vínculo de respeto y apoyo mutuo.

Ambas coincidieron en que la convivencia dentro de los realities ha fortalecido su relación, dejando claro que, pese a los rumores, su vínculo ha estado marcado más por la competencia televisiva que por conflictos personales.

Por el momento, los internautas continúan atentos al desarrollo de su relación en La casa de los famosos 2026, reality que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p. m. por Canal RCN y su aplicación oficial, pues, como ellas mismas lo han señalado, las relaciones pueden cambiar según las dinámicas de los realities.