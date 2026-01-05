Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sara Uribe mostró como luce recién levantada: así se vería en La casa de los famosos 3

Sara Uribe reveló cuál será su look en La casa de los famosos Colombia 3, reality que se estrena el 12 de enero por Canal RCN.

Sara Uribe muestra cuál será su look en La casa de los famosos Colombia 3 / (Foto del Canal RCN)

La participación de Sara Uribe en La casa de los famosos 3 sigue generando conversación en redes sociales. A pocos días del estreno del reality, la modelo explicó cómo afrontará su día a día dentro del programa, dando pistas sobre la manera en la que se mostrará ante las cámaras durante la convivencia.

¿Qué ha dicho Sara Uribe sobre su participación en La casa de los famosos 3?

Tras ser confirmada como participante de La casa de los famosos 3, reality que se estrenará el 12 de enero a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su aplicación oficial, la participante reveló que tiene claro el rol que asumirá dentro del formato.

Sara Uribe habla sobre su participación en La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

En sus declaraciones, explicó que aceptó el reto sin temor a los comentarios externos y que tiene límites definidos frente a cualquier situación que pueda presentarse durante la convivencia. Además, a través de sus redes, compartió un mensaje en el que expresó su expectativa por este proyecto y pidió apoyo a sus seguidores.

¿Cómo se verá Sara Uribe en La casa de los famosos 3?

En una historia publicada en Instagram, Sara Uribe habló de manera directa sobre cómo se mostrará en el programa. En un video, grabado al inicio del día, en pijama, comentó que, así como se levantó esa mañana, es como se verá en el reality, referenciando que está en sus planes mostrarse sin filtro.


Durante su mensaje, también mencionó que no sabe cómo otras participantes lograrán arreglarse desde temprano, pues, por su parte, va dispuesta a mostrarse tal cual es. Además, agregó que para ella, este proyecto tiene un significado personal y que lo asume con una actitud de agradecimiento y compromiso.

¿Quiénes estarán en La casa de los famosos 3?

En esta nueva temporada, Sara Uribe compartirá espacio con otras figuras que ya han sido confirmadas por la producción. Entre los participantes anunciados se encuentran:

  • Nicolás Arrieta
  • Alexa Torres
  • Tebi Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
  • Yuli Ruiz
  • Alejandro Estrada
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Manuela Gómez
  • Campanita
  • Juanse Laverde
  • Renzo Meneses
  • Valerie de La Cruz “Beba”
  • Juanda Caribe
  • Juan Palau
  • Jay Torres
  • Sara Uribe
¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos 2026?
Participantes de La casa de los famosos 2026 / (Fotos del Canal RCN)

Con el estreno cada vez más cerca, la audiencia continúa atenta a las declaraciones de los participantes y a los detalles que se revelarán a través de lacasadelosfamososcolombia.com

