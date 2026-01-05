Alexa Torrex opina sobre los hombres que entrarán a La casa de los famosos 3: "Dos caras bonitas"

Auna semana del estreno de La casa de los famosos 2026, Alexa Torrex no dudó en revelar su opinión sobre Juanda Caribe, Jay Torres y Juan Palau, los nuevos integrantes que llegan al reality.

¿Qué opinó Alexa Torrex sobre Juanda Caribe, Jay Torres y Juan Palau?

Alexa comentó que Juan Palau y Jay Torres le generan interés por su aspecto físico. Señaló que, más allá de eso, la expectativa estará puesta en verlos entrenar, desenvolverse frente a las cámaras y competir en las pruebas, aspectos que, según afirmó, suelen llamar la atención dentro del reality.

"Para mí, dos caras bonitas. Y sí, considero cuando dos hombres son simpáticos", destacó.

Sobre Juanda Caribe, Alexa señaló que no tenía un conocimiento previo sobre él, pero destacó su trabajo como creador de contenido. Resaltó que cuenta con un respaldo importante del público y que, desde su perspectiva, podría aportar una dinámica enfocada en el entretenimiento dentro del reality.

¿Quiénes son Juan Palau, Jay Torres y Juanda Caribe?

Juanda Caribe, nacido como Juan David Muñoz, es humorista, influencer y cantante barranquillero. Ha ganado reconocimiento por sus videos de humor cotidiano e imitaciones, además de su paso por programas de televisión.

Juan Palau es cantante urbano, actor y creador de contenido colombiano. Ha participado en producciones televisivas y fue finalista de Survivor: La isla de los famosos en 2023, experiencia que lo convierte en un perfil con conocimiento previo del formato de competencia.

Jay Torres es cantante y actor puertorriqueño, primer participante extranjero confirmado para esta temporada, quien ha desarrollado su carrera artística desde Medellín.

Ellos son Juan Palau, Jay Torres y Juanda Caribe / (Foto del Canal RCN)

¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos 2026?

Juanda Caribe, Jay Torres y Juan Palau, se suman a la lista de celebridades que estarán en La casa de los famosos 2026. Hasta hoy, 5 de enero, los participantes confirmados son:

Nicolás Arrieta

Alexa Torres

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Alejandro Estrada

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Manuela Gómez

Campanita

Juanse Laverde

Renzo Meneses

Valerie de La Cruz “Beba”

Juanda Caribe

Juan Palau

Jay Torres

Sara Uribe

Participantes de La casa de los famosos 2026 / (Fotos del Canal RCN)

Los internautas siguen pendientes de lo que sucederá con los participantes que ingresarán al reality, el cual se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com