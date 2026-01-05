Alexa Torrex opina sobre los hombres que entrarán a La casa de los famosos 3: "Dos caras bonitas"
A pocos días del estreno, Alexa Torrex dio su opinión sobre Juan Palau, Jay Torres y Juanda Caribe en La casa de los famosos 2026.
Auna semana del estreno de La casa de los famosos 2026, Alexa Torrex no dudó en revelar su opinión sobre Juanda Caribe, Jay Torres y Juan Palau, los nuevos integrantes que llegan al reality.
¿Qué opinó Alexa Torrex sobre Juanda Caribe, Jay Torres y Juan Palau?
Alexa comentó que Juan Palau y Jay Torres le generan interés por su aspecto físico. Señaló que, más allá de eso, la expectativa estará puesta en verlos entrenar, desenvolverse frente a las cámaras y competir en las pruebas, aspectos que, según afirmó, suelen llamar la atención dentro del reality.
"Para mí, dos caras bonitas. Y sí, considero cuando dos hombres son simpáticos", destacó.
Sobre Juanda Caribe, Alexa señaló que no tenía un conocimiento previo sobre él, pero destacó su trabajo como creador de contenido. Resaltó que cuenta con un respaldo importante del público y que, desde su perspectiva, podría aportar una dinámica enfocada en el entretenimiento dentro del reality.
¿Quiénes son Juan Palau, Jay Torres y Juanda Caribe?
Juanda Caribe, nacido como Juan David Muñoz, es humorista, influencer y cantante barranquillero. Ha ganado reconocimiento por sus videos de humor cotidiano e imitaciones, además de su paso por programas de televisión.
Juan Palau es cantante urbano, actor y creador de contenido colombiano. Ha participado en producciones televisivas y fue finalista de Survivor: La isla de los famosos en 2023, experiencia que lo convierte en un perfil con conocimiento previo del formato de competencia.
Jay Torres es cantante y actor puertorriqueño, primer participante extranjero confirmado para esta temporada, quien ha desarrollado su carrera artística desde Medellín.
¿Quiénes son los participantes de La casa de los famosos 2026?
Juanda Caribe, Jay Torres y Juan Palau, se suman a la lista de celebridades que estarán en La casa de los famosos 2026. Hasta hoy, 5 de enero, los participantes confirmados son:
- Nicolás Arrieta
- Alexa Torres
- Tebi Bernal
- Luisa Cortina
- Eidevin López
- Lorena Altamirano
- Maiker Smith
- Yuli Ruiz
- Alejandro Estrada
- Johanna Fadul
- Marilyn Patiño
- Manuela Gómez
- Campanita
- Juanse Laverde
- Renzo Meneses
- Valerie de La Cruz “Beba”
- Juanda Caribe
- Juan Palau
- Jay Torres
- Sara Uribe
Los internautas siguen pendientes de lo que sucederá con los participantes que ingresarán al reality, el cual se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.comUnirse a canal de Whatsapp de SuperLike