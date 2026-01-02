Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeison Jiménez terminó el 2025 molesto: esta fue la razón de su descontento

El cantante Yeison Jiménez expresó su molestia durante un concierto de fin de año y reveló que tomará una drástica decisión.

Yeison Jiménez terminó el 2025 molesto
Yeison Jiménez reveló la razón de su molestia antes de terminar el 2025 / (Foto del Canal RCN)

El cierre de 2025 no terminó como esperaba Yeison Jiménez. El cantante se mostró visiblemente molesto durante su presentación en Cartagena y compartió su experiencia en redes sociales, revelando una decisión inesperada que tomará respecto a futuras presentaciones de fin de año.

¿Qué pasó durante el concierto de Yeison Jiménez en Cartagena?

El cantante se mostró molesto por los retrasos en su presentación en Cartagena y compartió su experiencia en redes sociales. Según destacó, los problemas que afectaron su presentación no fueron responsabilidad de su equipo.

En un video publicado en Instagram durante la madrugada del 1 de enero, expresó:

“Son las 3:26 de la mañana, estoy esperando desde la 1 de la mañana pa subirme a tarima”.

Jiménez agregó que había aceptado presentarse ese día con la intención de compartir con su público, algo que normalmente no hace, ya que nunca había vendido un 31 de diciembre y decidió hacerlo para disfrutar la fecha. Sin embargo, los retrasos afectaron su experiencia y generaron su descontento.

¿Qué pasó durante el concierto de Yeison Jiménez en Cartagena?
Así fue el concierto de Yeison Jiménez en Cartagena / (Foto del Canal RCN)

Aun así, el artista decidió cumplir con el compromiso y subirse a la tarima hasta las 5:30 a.m., demostrando responsabilidad y respeto por los asistentes, a pesar de la logística deficiente del evento.

¿Por qué Yeison Jiménez no volverá a cantar un 31 de diciembre?

En su video, Jiménez dejó claro que no repetirá presentaciones en Año Nuevo. Explicó que la experiencia de presentarse el 31 de diciembre fue decepcionante, ya que mientras todos disfrutaban de la celebración, él debía aguantar los retrasos y “cumplirle a gente incumplida”.

El artista destacó que, aunque cumplió con el público, la experiencia fue frustrante debido a factores fuera de su control. Los internautas, por su parte, comentaron que comprenden su molestia y algunos afirmaron que situaciones similares han ocurrido en otros eventos de fin de año.

¿Cómo terminó Yeison Jiménez el 2025?

A pesar de los inconvenientes, posteriormente, Yeison aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo constante. Destacó que el 2025 había sido muy importante para su vida y reconoció la influencia de sus seguidores en su carrera, deseándoles un feliz año nuevo.

¿Cómo terminó Yeison Jiménez el 2024?
Así terminó Yeison Jiménez su año 2024 / (Foto del Canal RCN)

Los internautas destacan que, pese a los desafíos logísticos y los retrasos, Jiménez mantiene un fuerte compromiso con su público. El artista, por su parte, resaltó que seguirá enfocado en cumplir con sus seguidores y en desarrollar nuevos proyectos para 2026, consolidando su trayectoria en la música popular.

