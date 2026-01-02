Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Westcol confiesa que nunca perdió la esperanza de volver con Aida Victoria: “Fue muy doloroso”

Westcol habló con Aida Victoria Merlano y le confesó que, durante un tiempo, mantuvo la esperanza de reconstruir su vida juntos.

Westcol habló sobre su relación con Aida Victoria Merlano
Westcol sorprendió con confesión a Aida Victoria Merlano / (Foto del Canal RCN y AFP)

Durante un stream realizado el primero de enero de 2026, Westcol habló sobre sus sentimientos hacia Aida Victoria Merlano y sus declaraciones llamaron la atención de los internautas, quienes siguen atentos a lo que podría suceder entre ambos creadores de contenido.

¿Qué pasó entre Westcol y Aida Victoria Merlano?

La relación entre Westcol y Aida Victoria Merlano fue una de las más comentadas dentro del entorno digital colombiano. Tras su separación, ambos continuaron por caminos distintos, manteniendo presencia constante en redes sociales y plataformas de streaming.

Con el paso del tiempo, los seguidores de ambos han recordado episodios de su historia y han planteado preguntas sobre si existía algún tipo de conversación pendiente entre ellos.

Westcol y Aida Victoria Merlano sorprenden en Stream juntos / (Foto del Canal RCN y AFP)

La confirmación de un stream conjunto llegó mediante un mensaje publicado en redes sociales, donde se leía la frase: “Todo tiene una explicación”. Esta publicación fue interpretada por los internautas como una señal de que abordarían temas relacionados con su pasado y las razones que marcaron su separación.

¿Qué le confesó Westcol a Aida Victoria Merlano durante el stream?

Durante la transmisión, realizada el 1 de enero de 2026, Westcol habló directamente sobre sus sentimientos frente a Aida Victoria Merlano. En medio de la conversación, el creador de contenido afirmó que, a pesar del tiempo y de los comentarios que circularon tras la ruptura, nunca cerró por completo la posibilidad de un reencuentro sentimental.

Westcol recordó su relación con Aida Victoria Merlano / (Foto de Freepik)

Según explicó, aunque fue visto con otras personas después de la separación, en su pensamiento permanecía la idea de que sus caminos podrían coincidir nuevamente. Westcol señaló que la conexión que vivió con Aida fue distinta a otras experiencias y que sentía que existían asuntos sin resolver entre ambos.

¿Hasta cuándo Westcol mantuvo la esperanza de volver con Aida Victoria Merlano?

En el mismo espacio digital, Westcol explicó en qué momento esa esperanza se modificó. Según dijo, hubo un hecho puntual que marcó un antes y un después en su percepción de la relación. Comentó que, al conocer que Aida estaba esperando un hijo, comprendió que ese capítulo debía cerrarse.

El creador de contenido relató que incluso realizó una transmisión el mismo día en que se conoció esa noticia, dejando claro que continuó con su rutina laboral pese a lo que estaba sintiendo en ese momento. Afirmó que, dentro de los acontecimientos recientes de su vida, ese fue uno de los momentos que más le dolió.

“Esa fue una de las cosas que más me dolió. Sí, porque tu hiciste con alguien todo lo que habías dicho que ibas a hacer conmigo”.

Las declaraciones de Westcol generaron múltiples reacciones en redes sociales. Los internautas afirman que este reencuentro en stream representa una oportunidad para aclarar versiones y entender mejor una historia que, durante meses, ha sido tema de conversación en plataformas digitales.

