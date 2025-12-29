Alexa Torrex rompe el silencio y confiesa lo que piensa de Valerie de la Cruz "Beba"

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 continúa sumando nombres a la lista de habitantes que generan expectativa. Entre ellos, destaca Valerie de la Cruz, conocida como “La Beba”, quien recientemente fue confirmada como nueva participante.

¿Qué opina Alexa Torrex acerca de La Beba?

Alexa Torrex, otra de las participantes de esta edición, expresó lo que piensa sobre la confirmación de la nueva habitante de La casa de los famosos 3. En sus historias de Instagram, Alexa comentó que, aunque no conocía previamente a “La Beba”, respeta su trayectoria.

Así mismo, aseguró que percibe a La Beba como una participante fuerte, capaz de destacarse en las pruebas del reality.

“Se ve que es fuerte. Que en las pruebas va a dar de qué hablar. Bacano”, afirmó.

Además, mencionó que le gustaría entrenar junto a ella, pues uno de sus objetivos es mejorar su condición física y considera que su nueva compañera podría ser de gran apoyo en ese proceso.

¿Quién es La Beba, participante de La casa de los famosos?

Valerie de la Cruz, más conocida como “La Beba”, es creadora de contenido digital y coach de nutrición. Su enfoque combina nutrición, fitness, belleza y lifestyle, lo que le ha permitido consolidar una comunidad sólida en redes sociales.

Luego de ser confirmada como participante de La casa de los famosos, La Beba ha afirmado que este nuevo proyecto representa una oportunidad para contar su historia con su propia voz. Durante su presentación, dejó claro que quiere destacar con su participación y mostrarse tal como es.

Valerie de la Cruz, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Por otro lado, ha resaltado que, aunque no busca dramas innecesarios, tiene un carácter fuerte que podría influir durante su participación en el reality. Destacó que es una mujer que se hace respetar y que no está dispuesta a permitir que los comentarios externos definan lo que realmente es.

¿Quiénes participarán en La casa de los famosos 2026?

Valerie de La Cruz, se suma a la lista de celebridades que habitarán la casa más famosa de Colombia. Hasta el momento, los participantes confirmados son:

Nicolás Arrieta

Alexa Torres

Tebi Bernal

Luisa Cortina

Eidevin López

Lorena Altamirano

Maiker Smith

Yuli Ruiz

Alejandro Estrada

Johanna Fadul

Marilyn Patiño

Manuela Gómez

Campanita

Juanse Laverde

Renzo Meneses

Valerie de La Cruz “Beba”

Participantes de La casa de los famosos 2026 / (Fotos del Canal RCN)

Los internautas siguen pendientes de lo que sucederá con los participantes que ingresarán al reality, el cual se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com