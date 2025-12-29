Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alexa Torrex rompe el silencio y confiesa lo que piensa de Valerie de la Cruz "Beba"

Alexa Torrex compartió su opinión sobre ‘La Beba’, participante confirmada de La casa de los famosos Colombia 2026.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Alexa Torrex rompe el silencio y confiesa lo que piensa de Valerie de la Cruz
Alexa Torrex habla de Valerie de la Cruz, participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026 continúa sumando nombres a la lista de habitantes que generan expectativa. Entre ellos, destaca Valerie de la Cruz, conocida como “La Beba”, quien recientemente fue confirmada como nueva participante.

Artículos relacionados

¿Qué opina Alexa Torrex acerca de La Beba?

Alexa Torrex, otra de las participantes de esta edición, expresó lo que piensa sobre la confirmación de la nueva habitante de La casa de los famosos 3. En sus historias de Instagram, Alexa comentó que, aunque no conocía previamente a “La Beba”, respeta su trayectoria.

Así mismo, aseguró que percibe a La Beba como una participante fuerte, capaz de destacarse en las pruebas del reality.

“Se ve que es fuerte. Que en las pruebas va a dar de qué hablar. Bacano”, afirmó.

Además, mencionó que le gustaría entrenar junto a ella, pues uno de sus objetivos es mejorar su condición física y considera que su nueva compañera podría ser de gran apoyo en ese proceso.

Artículos relacionados

¿Quién es La Beba, participante de La casa de los famosos?

Valerie de la Cruz, más conocida como “La Beba”, es creadora de contenido digital y coach de nutrición. Su enfoque combina nutrición, fitness, belleza y lifestyle, lo que le ha permitido consolidar una comunidad sólida en redes sociales.

Luego de ser confirmada como participante de La casa de los famosos, La Beba ha afirmado que este nuevo proyecto representa una oportunidad para contar su historia con su propia voz. Durante su presentación, dejó claro que quiere destacar con su participación y mostrarse tal como es.

¿Quién es La Beba, participante de La casa de los famosos?
Valerie de la Cruz, participante de La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Por otro lado, ha resaltado que, aunque no busca dramas innecesarios, tiene un carácter fuerte que podría influir durante su participación en el reality. Destacó que es una mujer que se hace respetar y que no está dispuesta a permitir que los comentarios externos definan lo que realmente es.

Artículos relacionados

¿Quiénes participarán en La casa de los famosos 2026?

Valerie de La Cruz, se suma a la lista de celebridades que habitarán la casa más famosa de Colombia. Hasta el momento, los participantes confirmados son:

  • Nicolás Arrieta
  • Alexa Torres
  • Tebi Bernal
  • Luisa Cortina
  • Eidevin López
  • Lorena Altamirano
  • Maiker Smith
  • Yuli Ruiz
  • Alejandro Estrada
  • Johanna Fadul
  • Marilyn Patiño
  • Manuela Gómez
  • Campanita
  • Juanse Laverde
  • Renzo Meneses
  • Valerie de La Cruz “Beba”
¿Quiénes participarán en La casa de los famosos 2026?
Participantes de La casa de los famosos 2026 / (Fotos del Canal RCN)

Los internautas siguen pendientes de lo que sucederá con los participantes que ingresarán al reality, el cual se estrenará el 12 de enero de 2026 a las 8:00 p.m. por el Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

¿Eidevin López será papá? La casa de los famosos

¿Eidevin López será papá? ¡Esta fue la foto que sorprendió a sus fans en redes!

Eidevin López sorprendió en redes sociales al compartir una fotografía que generó dudas sobre una posible paternidad.

La Beba, habitante de La casa de los famosos, recordó dura etapa de su vida La casa de los famosos

Valerie de la Cruz, "Beba", recordó un momento que cambió su vida para siempre: “Me sentí tan abrumada”

Beba, habitante de La casa de los famosos, recordó una etapa difícil de su vida y explicó cómo repercutió en su cuerpo.

Juliana Calderón habló sobre su participación en La casa de los famosos 3. La casa de los famosos

¿Juliana Calderón estará en La casa de los famosos? ¡Esta fue su confesión!

Juliana Calderón rompió el silencio y habló sobre los rumores acerca de su participación en La casa de los famosos 3.

Lo más superlike

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien padecía de osteogénesis imperfecta Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien padecía de osteogénesis imperfecta

El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de actriz que padecía de osteogénesis imperfecta.

Dani Duke

Dani Duke conmueve con emotivo mensaje de cumpleaños para La Segura: "nadie más entendería"

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas