Valerie de la Cruz, "Beba", recordó un momento que cambió su vida para siempre: “Me sentí tan abrumada”

Luego de ser confirmada como participante oficial de La casa de los famosos 2026, Valerie de la Cruz, conocida como Beba, habló sobre una etapa compleja que atravesó tras su salida de un reality en 2024. La influencer compartió cómo ese periodo tuvo un impacto directo en su salud física y mental.

¿Por qué La Beba aumentó de peso?

De acuerdo con sus relatos, el detonante principal fue la presión que enfrentó en redes sociales tras su salida del reality. La Beba explicó que recibió miles de mensajes con críticas a su comportamiento en el programa en el que participó en 2024, además de comentarios y memes relacionados con su expulsión.

La Beba recuerda la compleja etapa que la hizo aumentar de peso / (Foto del Canal RCN)

En diferentes ocasiones ha asegurado que la gran cantidad de mensajes negativos le generó un cuadro de estrés que afectó su rutina diaria. En ese contexto, la comida se convirtió en una forma de refugio emocional.

Valerie reconoció que empezó a comer por ansiedad y que dejó de lado hábitos como el ejercicio y la alimentación balanceada que mantenía.

¿Qué reacciones generó el cambio físico en La Beba?

Con el paso de los meses, La Beba habló abiertamente de un aumento cercano a los 10 kilos. Este cambio físico, lejos de disminuir los comentarios, generó una nueva ola de mensajes en redes sociales, ahora centrados en su apariencia.

Valerie señaló que muchos usuarios la calificaron como “descuidada”, lo que incrementó el cansancio emocional que ya venía atravesando. Según explicó, esto creó un círculo difícil de romper, en el que la ansiedad y la relación con la comida se reforzaban mutuamente.

Pese a esto, los internautas destacan que La Beba se ha mostrado como una persona persistente y fuerte, destacando que, a pesar de los comentarios recibidos, continuó con sus proyectos, mostrándose a sí misma como una persona real.

¿La Beba estará en La casa de los famosos 2026?

Tras la confirmación oficial de su participación en La casa de los famosos Colombia 3, La Beba aseguró que este nuevo proyecto representa una oportunidad para contar su historia con su propia voz. Durante su presentación, dejó claro que quiere tomar el control de su narrativa y mostrarse tal como es.

La Beba, participante de La casa de los famosos 2026 / (Foto del Canal RCN)

Valerie también aceptó que tiene un carácter fuerte y que no siempre sigue las normas, aunque afirmó que no busca conflictos innecesarios. Su estrategia, según dijo, será mantenerse fiel a sí misma. Además, manifestó que su motivación es demostrar que es una mujer que se hace respetar y que no se deja definir por los comentarios externos.

Para muchos internautas, esta participación marca una nueva etapa en la que La Beba busca dejar atrás su pasado. En redes, esperan su llegada a La casa de los famosos 3, reality que se estrenará el 12 de enero del 2026 a las 8:00 p.m., por Canal RCN y su app oficial. Todos los detalles estarán en lacasadelosfamososcolombia.com