Famosa comediante fue diagnosticada con cáncer; “les mentí, no estaba de vacaciones”

Cynthia Gallardo, comediante chilena conocida por su participación en el podcast El Sentido del Humor, sorprendió a sus seguidores al compartir una noticia personal y delicada.

A través de sus redes sociales, la humorista reveló que no estaba de vacaciones, como muchos creían, sino que había estado lidiando con un diagnóstico de cáncer cervicouterino.

En un mensaje sincero, Gallardo explicó que, a principios de diciembre, recibió la noticia de su enfermedad. "Les mentí, no estuve de vacaciones. A principios de diciembre me diagnosticaron cáncer cervicouterino y el 10 de diciembre me realizaron una conización", comentó.

¿Cuál es la enfermedad que tiene la comediante chilena Cynthia Gallardo?

Este procedimiento, realizado para extraer parte del cuello uterino, fue solo el primer paso de un tratamiento más largo y complejo.

Gallardo detalló que, aunque la conización fue una parte crucial del tratamiento, aún enfrenta una operación más extensa: una histerectomía radical. La comediante dejó claro que, aunque se encuentra en un momento difícil, está optimista sobre su recuperación y confía en que todo saldrá bien.



La humorista también compartió cómo ha manejado emocionalmente esta situación. Reconoció el miedo que sintió al recibir el diagnóstico, pero destacó que, afortunadamente, el cáncer está controlado.

¿Qué dijo Cynthia Gallardo tras su diagnóstico?

"Es difícil cuando te dicen que tienes cáncer, uno nunca piensa que le pasará a uno", expresó. A pesar del temor, Gallardo resaltó la importancia de mantener una actitud positiva y rodearse de seres queridos. En su publicación, agradeció a su familia, amigos y colegas por su apoyo constante durante este proceso.

Aprovechando su visibilidad, Gallardo también hizo un llamado a la prevención. Insistió en la importancia de realizarse chequeos periódicos, en particular el Papanicolau, que permite detectar a tiempo el cáncer cervicouterino.

Foto: Freepik

“Es fundamental que las mujeres se realicen el Papanicolau. La detección temprana puede salvar vidas”, subrayó.

Con su valentía al compartir su experiencia de forma tan abierta, Cynthia Gallardo no solo está enfrentando una de las pruebas más duras de su vida, sino que también inspira a otros a ser proactivos en su salud.