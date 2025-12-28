Claudia Bahamón habló sobre su doloroso pasado: “Mi corazón estaba hecho pedazos”

Claudia Bahamón, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, ha abierto su corazón a sus seguidores con una reflexión personal que conmovió a muchos.

A través de su cuenta de Instagram, Claudia compartió un mensaje en el que relató cómo, hace un año, atravesaba un momento tan doloroso que le resultaba casi imposible sonreír.

La presentadora, conocida por su carisma y profesionalismo, utilizó esta oportunidad para compartir con sus fans el proceso de reconstrucción personal que vivió y cómo logró superar ese difícil capítulo en su vida.

¿Qué sucedió con Claudia Bahamón hace un año?

En su publicación, Claudia Bahamón no dudó en ser honesta acerca de las dificultades emocionales que atravesó el año pasado. “Hace un año tenía el corazón hecho pedazos y sonreír era casi imposible”, escribió la presentadora.

A lo largo de su mensaje, Claudia destacó cómo, con el tiempo, logró reconstruirse y sanar. “Hoy entiendo que romperme fue parte del proceso”, expresó, dejando claro que, a pesar de la tristeza vivida, este dolor la llevó a ser más fuerte y auténtica.

Aunque Claudia Bahamón no mencionó nombres específicos, muchos de sus seguidores interpretaron su mensaje como una posible referencia a su separación con el director Simón Brand.

La relación de Claudia y Simón fue seguida de cerca por el público y los medios, ya que estuvieron juntos durante varios años y tienen hijos en común. Sin embargo, la presentadora nunca ha hablado públicamente sobre los motivos de su separación.

En su mensaje, Claudia no hizo alusión directa a su vida personal ni a su exesposo, pero la referencia a un dolor profundo y el proceso de sanación llevó a muchos a asociar estas palabras con el fin de su relación con Brand.

¿Quién es la pareja de Claudia Bahamón?

En la actualidad, Claudia Bahamón está en una nueva etapa de su vida, tanto profesional como personal. Desde hace algún tiempo, la presentadora mantiene una relación con Andrés Godoy, un abogado colombiano con una destacada trayectoria.

Aunque la relación se ha mantenido en un perfil bajo, los seguidores de Claudia han notado su felicidad al compartir ciertos momentos con él en sus redes sociales.

Si bien ha sido reservada sobre su vida personal, lo que se puede ver en sus publicaciones es una mujer que se siente más tranquila y en paz consigo misma. Esto demuestra que, después de un proceso doloroso, la presentadora ha logrado encontrar una nueva oportunidad para ser feliz.