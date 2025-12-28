Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Claudia Bahamón habló sobre su doloroso pasado: “Mi corazón estaba hecho pedazos”

La presentadora compartió un emotivo mensaje sobre un difícil proceso personal que vivió hace un año.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Claudia Bahamón
Claudia Bahamón conduciendo Miss Universe Colombia, el reality | Foto del Canal RCN.

Claudia Bahamón, una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana, ha abierto su corazón a sus seguidores con una reflexión personal que conmovió a muchos.

A través de su cuenta de Instagram, Claudia compartió un mensaje en el que relató cómo, hace un año, atravesaba un momento tan doloroso que le resultaba casi imposible sonreír.

La presentadora, conocida por su carisma y profesionalismo, utilizó esta oportunidad para compartir con sus fans el proceso de reconstrucción personal que vivió y cómo logró superar ese difícil capítulo en su vida.

Artículos relacionados

¿Qué sucedió con Claudia Bahamón hace un año?

En su publicación, Claudia Bahamón no dudó en ser honesta acerca de las dificultades emocionales que atravesó el año pasado. “Hace un año tenía el corazón hecho pedazos y sonreír era casi imposible”, escribió la presentadora.

Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity 2025.
Claudia Bahamón. Foto | Canal RCN.

A lo largo de su mensaje, Claudia destacó cómo, con el tiempo, logró reconstruirse y sanar. “Hoy entiendo que romperme fue parte del proceso”, expresó, dejando claro que, a pesar de la tristeza vivida, este dolor la llevó a ser más fuerte y auténtica.

Aunque Claudia Bahamón no mencionó nombres específicos, muchos de sus seguidores interpretaron su mensaje como una posible referencia a su separación con el director Simón Brand.

La relación de Claudia y Simón fue seguida de cerca por el público y los medios, ya que estuvieron juntos durante varios años y tienen hijos en común. Sin embargo, la presentadora nunca ha hablado públicamente sobre los motivos de su separación.

En su mensaje, Claudia no hizo alusión directa a su vida personal ni a su exesposo, pero la referencia a un dolor profundo y el proceso de sanación llevó a muchos a asociar estas palabras con el fin de su relación con Brand.

Artículos relacionados

¿Quién es la pareja de Claudia Bahamón?

En la actualidad, Claudia Bahamón está en una nueva etapa de su vida, tanto profesional como personal. Desde hace algún tiempo, la presentadora mantiene una relación con Andrés Godoy, un abogado colombiano con una destacada trayectoria.

Claudia Bahamón sobre Michelle tras masterchef celebrity

Aunque la relación se ha mantenido en un perfil bajo, los seguidores de Claudia han notado su felicidad al compartir ciertos momentos con él en sus redes sociales.

Si bien ha sido reservada sobre su vida personal, lo que se puede ver en sus publicaciones es una mujer que se siente más tranquila y en paz consigo misma. Esto demuestra que, después de un proceso doloroso, la presentadora ha logrado encontrar una nueva oportunidad para ser feliz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La mirada de Lina Tejeiro que se llevó el protagonismo de la presentación de Greeicy Rendón Greeicy

Lina Tejeiro causó sensación durante la presentación de Greeicy en Cali: ¿cómo la miraba?

Un gesto y la mirada de Lina Tejeiro hacia Greeicy durante su presentación en Cali llamaron la atención de miles.

¿Harry Styles regresa a la música? Video emociona a sus fans Harry Styles

¿Harry Styles regresa a la música? Video emociona a sus fans

Harry Styles sorprendió a sus seguidores al publicar sin anuncio previo el video oficial de Forever, Forever

Yina Calderón reveló públicamente que quiere volver a ser amiga de Altafulla y que extraña la amistad que tenían Yina Calderón

Yina Calderón le pide perdón a Altafulla públicamente: "la vida nos distanció, pero te quiero"

Yina Calderón reveló públicamente que quiere volver a ser amiga de Altafulla y que extraña la amistad que tenían.

Lo más superlike

Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló que le gusta jugar con la mente de los demás

Alejandro Estrada reveló detalles poco conocidos de su personalidad en una entrevista previa a su ingreso a La casa de los famosos Colombia.

WhatsApp Tecnología

WhatsApp: señales claras de que alguien accedió a la cuenta y qué hacer de inmediato

Cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Cantante anunció su retiro de la música tras sentirse ignorado: “Nadie me ayuda”

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas