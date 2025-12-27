Fallece hija menor de reconocida influencer, quien había perdido a su hija mayor en 2024

El 25 de diciembre de 2025, la Navidad se convirtió en un día de dolor y tragedia para Melissa Mae Carlton, quien perdió a su hija menor, Molly.

Esta trágica situación ocurre solo un año y unos meses después de la muerte de su primogénita, Abigail, quien falleció debido a una sepsis en abril de 2024.

A través de un mensaje compartido en sus redes sociales, Melissa anunció la pérdida de Molly, describiendo el profundo impacto emocional que su familia está viviendo.

Melissa compartió que, a pesar del sufrimiento, había algo que le daba algo de consuelo: la idea de que Molly se reunía con Abigail. “En la mañana de Navidad, nuestra querida Molly y su hermana Abi se reencontraron”, escribió en su publicación.

¿De qué falleció Molly, hija de Melissa Mae Carlton?

Tras la muerte de Molly, Melissa compartió que los médicos aún no tienen un diagnóstico definitivo, pero están considerando la posibilidad de que la niña haya tenido una afección cardíaca genética.



Esto fue algo que no se había identificado previamente, pero que ahora, con el diagnóstico de Molly, parece ser una posible causa de ambas muertes.

“Los médicos creen que Molly tenía una enfermedad cardíaca genética y sospechan que este también pudo haber sido el caso de Abi”, explicó Melissa.Esta información fue compartida por la influencer para alertar a otras familias que puedan haber experimentado una tragedia similar.

¿Qué pasó con las hijas de Melissa Mae Carlton?

Además, explicó que, a diferencia de lo sucedido con Abigail, Molly fue monitoreada en el hospital, lo que permitió a los médicos considerar este diagnóstico. A pesar de todos los esfuerzos para salvarla, el tipo de problema cardíaco que Molly padecía es muy difícil de superar.

La familia de Melissa Mae Carlton ha recibido una gran cantidad de apoyo de sus seguidores en redes sociales, quienes le han enviado mensajes de ánimo, oraciones y solidaridad.

“Estamos absolutamente sobrepasados por las muestras de apoyo y las oraciones que hemos recibido”, compartió Melissa, agradeciendo el respaldo emocional que ha recibido en este doloroso momento.

A pesar del sufrimiento, Melissa ha hablado sobre la importancia de la fe en Dios para ella y su familia, y sobre cómo siguen adelante buscando respuestas y fuerza.

“Estamos tratando de comprender lo que pasó y de encontrar respuestas para proteger a nuestra familia”, dijo. La influencer indicó que se someterán a estudios genéticos para obtener más información que podría ayudar a prevenir una tragedia similar en el futuro.