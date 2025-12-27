Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Falleció hijo de reconocida periodista tras varios días en la UCI: “Se fue en paz, abrazado por mí”

Falleció hijo de reconocida periodista chilena a los cinco meses; esto es lo que se sabe del caso.

Daniela Morales
Falleció hijo de reconocida periodista
Falleció hijo de reconocida periodista. Imagen de Freepik

Durante los últimos días, la noticia de que falleció hijo de reconocida periodista generó gran impacto en el ámbito de las comunicaciones y entre usuarios de redes sociales.

Se trata del hijo menor de Consuelo Rehbein, una periodista con una extensa trayectoria en medios digitales, quien había informado previamente que el bebé se encontraba en estado grave tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

La evolución del caso fue seguida con atención hasta que, finalmente, se confirmó el fallecimiento del menor a los casi cinco meses de edad.

¿Quién es Consuelo Rehbein, la periodista que perdió su hijo?

La situación se hizo pública el 15 de diciembre, cuando la periodista Consuelo Rehbein informó que su hijo Máximo Augusto había sufrido una emergencia médica de alta complejidad. El menor fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica universitaria, donde quedó bajo monitoreo permanente.


En ese momento, la comunicadora señaló que los signos vitales habían sido estabilizados, aunque el pronóstico seguía siendo reservado.

Durante los días siguientes, el bebé permaneció internado, mientras el equipo médico evaluaba posibles daños derivados del episodio inicial. Según lo informado, una de las principales preocupaciones era el estado neurológico del menor, debido al tiempo que habría estado sin oxígeno.

¿Por qué falleció el hijo de la periodista Consuelo Rehbein?

El sábado 20 de diciembre, la periodista confirmó públicamente el fallecimiento de su hijo. Indicó que el deceso ocurrió durante la tarde y que el bebé partió en tranquilidad, acompañado por ella.

En su mensaje, agradeció el apoyo recibido y explicó que su hijo había logrado resistir varios días más de lo que inicialmente se esperaba.

Lady Gaga atraviesa un proceso de duelo tras la muerte de su abuela, Angelina Calderone, una mujer clave en su vida y motor de su sensibilidad artística.
Foto Freepik

La comunicadora señaló que esos días adicionales permitieron a la familia compartir tiempo con el menor, permanecer a su lado y acompañarlo durante todo el proceso.

Tras confirmar el fallecimiento, la periodista compartió una reflexión personal sobre el proceso vivido. Explicó que la experiencia cambió su forma de ver la vida y la muerte, señalando que el acompañamiento constante a su hijo fue fundamental para enfrentar el momento más difícil.

