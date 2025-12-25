Exparticipante de MasterChef confesó que espera a su primer hijo con fotos navideñas: ¿quién es?

En las últimas horas, varios internautas han generado varias opiniones a través de las diferentes plataformas digitales por la especial confesión que realizó un reconocido actor y exparticipante de MasterChef Celebrity acerca de la llegada de su primer hijo.

Así también, el actor se convirtió en tendencia hace unos meses tras el especial momento que vivió junto a su pareja en el que celebraron su matrimonio junto a sus allegados, quienes los acompañaron en un importante momento a nivel personal.

¿Quién es el reconocido exparticipante de MasterChef que espera la llegada de su primer hijo?

El nombre de Ricardo Henao se ha convertido en tendencia a través de las diferentes redes sociales tras sorprender a sus seguidores con varias fotografías en las que ha revelado que está atravesando por un importante momento a nivel personal.

Recientemente, el exparticipante de una de las anteriores temporadas de MasterChef Celebrity, una producción del Canal RCN, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 100 mil seguidores, unas románticas fotografías, en las que confirmó el embarazo de su esposa, expresando las siguientes palabras:

“La primera navidad juntitos”, agregó Ricardo Henao en la descripción de la publicación.

En las fotografías se refleja que el actor de ‘Rigo’, tuvo la oportunidad de disfrutar de su primera navidad junto a su esposa, el hijo que esperan y de sus mascotas, quienes los acompañaron en su lujoso hogar.

¿Quién es la actual pareja del actor Ricardo Henao?

Es clave mencionar que Ricardo Henao suele mantener en privado varios acontecimientos de los que tiene en su vida personal. Sin embargo, varios de sus seguidores se han sorprendido por la especial relación que tiene en la actualidad.

Por el momento, se evidencia, que el actor se casó con una bella mujer llamada Jess, con quien ha dado importantes pasos en su vida al confirmar su matrimonio hace unas semanas en las que ha tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores que está orgulloso de poder construir importantes momentos junto al amor de su vida, quien lo ha acompañado en importantes momentos a nivel personal y profesional.