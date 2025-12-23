Carolina Gómez reveló la petición que le hizo Yeferson Cossio antes de su cirugía de corazón

El influenciador Yeferson Cossio ha estado en el foco de la prensa tras tener que ser operado de urgencia luego de sufrir una falla cardíaca.

¿Por qué Yeferson Cossio tuvo que ser operado del corazón?

El creador de contenido preocupó a sus seguidores en los últimos días luego de sufrir una afección cardiaca que por poco le cuesta la vida según ha contado.

Fue Cintia Cossio, hermana de Yeferson, quien les reveló a sus seguidores que el influenciador había sido ingresado por urgencias al médico y que ella tuvo que viajar con urgencia para ponerse al tanto de su estado de salud.

El influenciador tuvo que ser operado de urgencia y según han revelado sus familiares todo salió bien y ya se encuentra recuperándose.

Precisamente, el creador de contenido publicó un video en una de sus cuentas de Instagram en donde dejó ver cómo vivió esos minutos antes de ingresar al procedimiento en compañía de su novia Carolina.

Novia de Yeferson Cossio habló de su estado de salud. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue la advertencia y petición que le hizo Yeferson Cossio a su novia antes de entrar a cirugía?

En el audiovisual compartido por Yeferson Cossio deja ver que antes de ingresar a la cirugía de corazón quiso ser sincero con su pareja en qué pasaría si él no regresaba de este procedimiento.

El influenciador paisa en el video le expresa a Carolina que quería ser sincero con ella de lo que quería que hiciera ella en un futuro hipotético en el que él no estuviese.

Quiero que sepa que si llega a pasar algo mal y por allá en un futuro alguien le dice que a mí me hubiese gustado que usted rehace su vida con alguien más, no. Nunca, nunca, diría eso, sea donde sea que me esté yendo me sentiría re mal, un alma en pena.

Yeferson le aseguró a su pareja que en caso de no regresar de la cirugía no le gustaría que ella estuviese con otra persona y que si alguien le decía eso era mentiras.

El antioqueño le aseguró de manera irónica que en caso que ella se metiese con otra persona él no podría estar tranquilo en donde estuviese.



Como era de esperarse este video del influenciador ha provocado múltiples reacciones en redes sociales en donde muchos se han mostrado indignados con las palabras del influenciador hacia su pareja.

No obstante, algunos lo tomaron por el lado del humor asegurando que Yeferson había dicho esto a su pareja a manera de broma.