Lina Tejeiro reveló cómo fue su primera vez con Carlos Torres

La actriz Lina Tejeiro sorprendió a sus millones de fanáticos al revelar cómo fue su primera vez con el actor Carlos Torres, quien fue su primer hombre.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Cómo fue la primera vez de Lina Tejeiro?

La llanera contó en el podcast 40 Grados con Cris Pasquel cómo fue su primera vez, que, aunque no dio a conocer que fue con el actor Carlos Torres, en entrevistas anteriores dio a conocer que su primer hombre fue el actor.

"Llevaba poquito tiempo de noviazgo, llegamos al apartamento de él y tengo que reconocer que no lo hice por gusto, sino por curiosidad y ni me dolió, ni disfruté. Me acuerdo que par de besos pa' acá, pa' allá', era lo único que yo pedía y en ese momento estaba de moda la canción 'un beso significa amistad, se*o y amor' y mientras sucedía estaba sonando", contó.

Señaló que el momento no duró mucho tiempo y no por culpa de él, sino porque ella tenía demasiadas expectativas al respecto.

Asimismo, indicó que las veces siguientes fueron mejorando y ya entendió por qué las personas se escapaban para verse a solas.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

¿A Lina Tejeiro la descubrieron con Carlos Torres?

También contó que en uno de sus encuentros con el actor los descubrieron y fue cuando su mamá se dio cuenta que ya había comenzando otra etapa en su vida.

"La mamá de él no me quería mucho, éramos muy jóvenes y eso le hacía mucho ruido a mi mamá y a la de él. Una vez la mamá llegó de sorpresa al apartamento, empezó a tocar la puerta y me tocó pararme a esconderme dentro de un clóset empel*ta mientras él solucionaba, me vestí y salí por el parqueadero del edificio", relató.

Ver desde el minuto 23:

La actriz señaló que poco después su relación se sostuvo por un tiempo y luego terminaron.

Tras su revelación, varios fanáticos comenzaron a recordar su romance con el actor y señalaron lo mucho que les gustaría un reencuentro entre ambos.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Congelados! Así fue la entrada de Karola a La casa de los famosos, ¿cómo reaccionaron sus compañeros?

Por ahora, Lina Tejeiro se encuentra en las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia, donde espera sorprender a todos con su talento para la cocina.