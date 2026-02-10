Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lina Tejeiro reveló cómo fue su primera vez con Carlos Torres

La actriz Lina Tejeiro sorprendió al relatar detalles de su relación con el actor Carlos Torres.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Lina tejeiro y carlos torres
Lina Tejeiro narró su primera vez con Carlos Torres/Canal RCN

La actriz Lina Tejeiro sorprendió a sus millones de fanáticos al revelar cómo fue su primera vez con el actor Carlos Torres, quien fue su primer hombre.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la primera vez de Lina Tejeiro?

La llanera contó en el podcast 40 Grados con Cris Pasquel cómo fue su primera vez, que, aunque no dio a conocer que fue con el actor Carlos Torres, en entrevistas anteriores dio a conocer que su primer hombre fue el actor.

lina tejeiro sobre su primera vez

"Llevaba poquito tiempo de noviazgo, llegamos al apartamento de él y tengo que reconocer que no lo hice por gusto, sino por curiosidad y ni me dolió, ni disfruté. Me acuerdo que par de besos pa' acá, pa' allá', era lo único que yo pedía y en ese momento estaba de moda la canción 'un beso significa amistad, se*o y amor' y mientras sucedía estaba sonando", contó.

Señaló que el momento no duró mucho tiempo y no por culpa de él, sino porque ella tenía demasiadas expectativas al respecto.

Asimismo, indicó que las veces siguientes fueron mejorando y ya entendió por qué las personas se escapaban para verse a solas.

Artículos relacionados

¿A Lina Tejeiro la descubrieron con Carlos Torres?

También contó que en uno de sus encuentros con el actor los descubrieron y fue cuando su mamá se dio cuenta que ya había comenzando otra etapa en su vida.

lina tejeiro sobre su relacion con carlos torres

"La mamá de él no me quería mucho, éramos muy jóvenes y eso le hacía mucho ruido a mi mamá y a la de él. Una vez la mamá llegó de sorpresa al apartamento, empezó a tocar la puerta y me tocó pararme a esconderme dentro de un clóset empel*ta mientras él solucionaba, me vestí y salí por el parqueadero del edificio", relató.

Ver desde el minuto 23:

La actriz señaló que poco después su relación se sostuvo por un tiempo y luego terminaron.

Tras su revelación, varios fanáticos comenzaron a recordar su romance con el actor y señalaron lo mucho que les gustaría un reencuentro entre ambos.

Artículos relacionados

Por ahora, Lina Tejeiro se encuentra en las grabaciones de MasterChef Celebrity Colombia, donde espera sorprender a todos con su talento para la cocina.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron en el Super Bowl que están juntos. Kim Kardashian

Revelan la conversación de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl, ¿qué se dijeron?

Lewis Hamilton y Kim Kardashian asistieron juntos al Super Bowl, confirmando que tienen una relación seria.

WestCol reacciona a los videos que le están haciendo con IA Westcol

WestCol reaccionó en vivo a los videos que le están haciendo con IA: “pero ¿qué es esto?”

Westcol responde a los videos falsos hechos con IA que circulan en redes sociales y desatan una lluvia de memes.

Juan David Tejada, El Agropecuario, habló de su actual vida sentimental. Aída Victoria Merlano

Ex de Aida Victoria Merlano aclaró su situación sentimental y si ya tiene un nuevo amor

Juan David Tejada, El Agropecuario, reveló cómo está su corazón y si se dará pronto una nueva oportunidad en el amor.

Lo más superlike

Manuela Ortiz lanza emotivo mensaje a Nicolás Arrieta y revela cómo vive su cambio en La casa de los famosos Nicolás Arrieta

Novia de Nicolás Arrieta le envía mensaje tras su cambio en La casa de los famosos: “Todo pasa”

Manuela Ortiz sorprende con confesión sobre Nicolás Arrieta y revela cómo lo ve desde fuera de La casa de los famosos.

Viral

Mujer se vuelve viral tras contar que le creció un tercer pecho después de dar a luz

hija de yeison jimenez lo recuerda Yeison Jiménez

Hija Yeison Jiménez reveló desgarrador mensaje tras cumplirse un mes de la muerte del artista

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano