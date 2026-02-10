Mujer se vuelve viral tras contar que le creció un tercer pecho después de dar a luz

Si creías haberlo visto todo, estabas equivocado: una mujer se volvió viral tras revelar que, después de dar a luz a su segundo hijo, desarrolló un tercer pecho completamente funcional.

¿Quién es la mujer que se volvió viral por contar que le creció un tercer pecho tras dar a luz?

Se trata de una joven estadounidense llamada Jasmine, quien ha compartido con sus seguidores de TikTok su curiosa historia, volviéndose viral sin pensarlo.

Jasmine relató en TikTok cómo descubrió su tercer pecho tras dar a luz. (Foto: Freepik)

Según relató mientras sostenía a su bebé en brazos, todo comenzó cuando recibió la visita de una consultora de lactancia del hospital donde nació su segundo hijo, quien le enseñó el proceso de cómo lactar al bebé.

Y fue en este proceso, que Jasmine se dio cuenta de que de su axila salió un bulto que con el paso de los días se convirtió en un tejido mamario totalmente funcional.

Asimismo, relató que después de que su médico de cabecera le explicó por qué sucede esto, ha decidido no extraerse leche de este tercer pecho aunque se hinche y le cause dolor.

Si crees que voy a poner mi extractor de leche aquí y bombear mi axila, estás loco", dijo.

¿Por qué sale un tercer pecho después de un embarazo?

Según especialistas en medicina y como le explicaron a la mujer, la anatomía humana comparte similitudes con la de otros mamíferos como gatos, vacas o perros, que poseen una misma línea mamaria.

En los humanos, esta suele desaparecer antes del nacimiento, aunque en algunos casos permanecen pequeños restos, que durante el embarazo, la ola hormonal que prepara el cuerpo para la lactancia puede activarlos, generando que se desarrolle un tercer pecho completamente funcional.

Según expertos médicos, el caso de Jasmine puede darse por cambios hormonales durante el embarazo. (Foto: Freepik)

¿Se extirpará Jasmine el tercer pecho que le creció tras dar a luz?

Aunque el procedimiento quirúrgico es una opción posible para retirar el tejido mamario adicional, Jasmine ha decidido no someterse a este por ahora.

Pues de acuerdo a lo que narró en el video que ya es viral, su intención sería considerarla en el futuro, cuando tenga claro que no desea tener más hijos, ya que el embarazo y la lactancia pueden influir en este tipo de tejido.