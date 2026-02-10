Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Mujer se vuelve viral tras contar que le creció un tercer pecho después de dar a luz

Una mujer sorprendió en redes al revelar que, tras convertirse en madre, notó el crecimiento de un tercer pecho totalmente funcional.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La joven mujer se hizo viral en TikTok tras contar cómo le creció un tercer pecho tras dar a luz. (Foto: Freepik)

Si creías haberlo visto todo, estabas equivocado: una mujer se volvió viral tras revelar que, después de dar a luz a su segundo hijo, desarrolló un tercer pecho completamente funcional.

Artículos relacionados

¿Quién es la mujer que se volvió viral por contar que le creció un tercer pecho tras dar a luz?

Se trata de una joven estadounidense llamada Jasmine, quien ha compartido con sus seguidores de TikTok su curiosa historia, volviéndose viral sin pensarlo.

Mujer amamantando un bebé
Jasmine relató en TikTok cómo descubrió su tercer pecho tras dar a luz. (Foto: Freepik)

Según relató mientras sostenía a su bebé en brazos, todo comenzó cuando recibió la visita de una consultora de lactancia del hospital donde nació su segundo hijo, quien le enseñó el proceso de cómo lactar al bebé.

Y fue en este proceso, que Jasmine se dio cuenta de que de su axila salió un bulto que con el paso de los días se convirtió en un tejido mamario totalmente funcional.

Asimismo, relató que después de que su médico de cabecera le explicó por qué sucede esto, ha decidido no extraerse leche de este tercer pecho aunque se hinche y le cause dolor.

Si crees que voy a poner mi extractor de leche aquí y bombear mi axila, estás loco", dijo.

Artículos relacionados

¿Por qué sale un tercer pecho después de un embarazo?

Según especialistas en medicina y como le explicaron a la mujer, la anatomía humana comparte similitudes con la de otros mamíferos como gatos, vacas o perros, que poseen una misma línea mamaria.

En los humanos, esta suele desaparecer antes del nacimiento, aunque en algunos casos permanecen pequeños restos, que durante el embarazo, la ola hormonal que prepara el cuerpo para la lactancia puede activarlos, generando que se desarrolle un tercer pecho completamente funcional.

Mujer en estado de embarazo
Según expertos médicos, el caso de Jasmine puede darse por cambios hormonales durante el embarazo. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados

¿Se extirpará Jasmine el tercer pecho que le creció tras dar a luz?

Aunque el procedimiento quirúrgico es una opción posible para retirar el tejido mamario adicional, Jasmine ha decidido no someterse a este por ahora.

Pues de acuerdo a lo que narró en el video que ya es viral, su intención sería considerarla en el futuro, cuando tenga claro que no desea tener más hijos, ya que el embarazo y la lactancia pueden influir en este tipo de tejido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre desaparecida Viral

Reconocida periodista revela la millonaria suma que piden por el rescate de su madre

La comunicadora habló del dramático momento que vive su familia tras la desaparición de su madre y la millonaria exigencia económica.

Talento internacional

Famoso árbitro sufrió un ataque en su casa tras pedirle matrimonio a su novio en pleno partido

El famoso árbitro vivió un romántico momento en la cancha que terminó en un preocupante episodio ocurrido una semana después en su casa.

Falleció a los 33 años recordado actor infantil de reconocida película Talento internacional

Falleció a los 33 años recordado actor infantil de reconocida película

Reconocido actor infantil, recordado por una película familiar de los 2000, falleció a los 33 años en Oklahoma.

Lo más superlike

Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron en el Super Bowl que están juntos. Kim Kardashian

Revelan la conversación de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl, ¿qué se dijeron?

Lewis Hamilton y Kim Kardashian asistieron juntos al Super Bowl, confirmando que tienen una relación seria.

Karola habla de su estrategia. La casa de los famosos

Karola se desahoga con Alejandro Estrada en La casa de los famosos: "No me caía bien casi ninguno"

hija de yeison jimenez lo recuerda Yeison Jiménez

Hija Yeison Jiménez reveló desgarrador mensaje tras cumplirse un mes de la muerte del artista

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano