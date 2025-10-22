Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué es la explantación mamaria, proceso que realizó Claudia Bahamón?

Claudia Bahamón confesó cómo se ha sentido tras haberse realizado la explantación mamaria.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Claudia Bahamón sobre explantación
Claudia Bahamón se sinceró sobre su explantación/Canal RCN

La presentadora Claudia Bahamón despejó un masiva inquietud sobre su explantación mamaria, a la cual se sometió hace algún tiempo.

¿Qué es la explantación mamaria, proceso que realizó Claudia Bahamón?

La explantación mamaria ha sido muy recurrente en varias famosas en los últimos años, pues han decidido lucir más natural por su salud y retirarse sus prótesis.

Claudia Bahamón se explantó

Este proceso "consiste en el retiro de la cápsula junto con los implantes mamarios, en una sola pieza. La cápsula es el tejido fibroso que se forma normalmente alrededor de la prótesis", se explica en la sociedad colombiana de cirug*a plástica estética y reconstructiva.

Entre las celebridades que han dado a conocer públicamente esta decisión han sido famosas como Angeline Moncayo, Tuti Vargas, Marcela Mar, Estefanía Borge, Ana Sofía Henao y Norma Nivia.

Es importante señalar, que estos procesos deben realizarse con profesionales en el área y deben segur todas las recomendaciones para tener una sana recuperación.

¿Cómo se siente Claudia Bahamón tras explantarse?

La presentadora fue cuestionada sobre cómo ha sido su vida luego de la explantación mamaria, a lo que ella señaló que ha sido muy feliz con esa decisión.

Claudia Bahamón sobre su explantación

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto.

"Estoy sana. Amo verme y regresar a lo natural", expresó.

Asimismo, aprovechó para aclarar algunos temas sobre declaraciones que ha dado sobre su explantación, explicando que su decisión la tomó por ella y nadie más.

Además, agregó que, así como suele hacer con el cuidado del medio ambiente, espera que su testimonio pueda inspirar a otros a hacerlo.

"No critico a quienes tengan implantes y quiero que esto quede muy claro. En cambio busco dar ejemplo a partir de mi experiencia y a quien le llegue el mensaje bien y a quien no también", añadió.

Tras su revelación, logró miles de reacciones donde muchos elogiaron su decisión y el poder compartir su experiencia con sus fanáticos.

De igual manera, aconsejaron a quienes desean intervenirse para que no lo hagan y sean más conscientes con la salud de su cuerpo.

