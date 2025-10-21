Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Ideas de maquillaje para Halloween; aquí algunos tutoriales

Te dejamos algunas opciones de maquillaje para disfrazarte en este Halloween y no pasar desapercibido.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ideas de maquillaje para Halloween
YouTube ofrece ideas para Halloween/Freepik

La plataforma YouTube reveló a sus fanáticos varias ideas de maquillaje para este Halloween y así puedan sorprender con sus disfraces.

Artículos relacionados

¿Por qué en Halloween las personas se disfrazan?

Esta practica se remonta de hace más de 2 mil años luego de que en el antiguo festival celta Samhain, las personas se pusieran máscaras y prendas oscuras para supuestamente ahuyentar o confundir a los espíritus, pues se creía que la línea entre los vivos y muertos era bastante delgada.

Posteriormente, en el siglo XX esta tradición se volvió más comercial y divertida, llegando a lo que actualmente se celebra en la actualidad.

Artículos relacionados

¿Qué ideas compartió YouTube para maquillarse en Halloween?

La plataforma realizó una playlist llamada "Glamour macabro", en la que agregó algunos tutoriales de influenciadores famosos realizándose diversos maquillajes para este 31 de octubre, conocido también como 'El día de las brujas'.

"Inspírate para crear tu disfraz con artistas del maquillaje que se transforman en nuevos personajes y criaturas", se lee en la descripción.

Se añadieron 11 videos en los que se ven diferentes ideas de maquillaje bastante profesionales, algunos más sencillos y otros más complejos de realizar, pero que te pueden ayudar para guiarte y lucir increíble en este Halloween.

En los videos se un Labubu, el villano de 'Las chicas súper poderosas', la tradición del día de los muertos en México, payasos, a Ballerina Capuchina, una muñeca rota, brujas, princesas, hasta rostros con muñecas recicladas, entre otras.

Tras dichas revelaciones, varios internautas han reaccionado al respecto detallando lo mucho que les gustaría hacerse algo similar y elogiando el talento de los creadores de contenido que lograron hacer dichos maquillajes.

Artículos relacionados

Recuerda que, lo ideal es que te puedas sentir a gusto y cómodo con tu personaje, por lo que intentar sorprender en esta fecha no está de más.

No olvides utilizar implementos recomendados y especiales para maquillaje, para que no tengas una reacción desfavorable o que pueda afectar tu piel y salud. Además, de tener cuidado con los implementos decorativos que se usan alrededor y no afecten a la hora de salir a pedir dulces.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Andrea Valdiri y su proceso de deshidratación Andrea Valdiri

¿Qué es la deshidratación en el boxeo, proceso que realizó Andrea Valdiri?

Detalles del proceso que hizo Andrea Valdiri para su enfrentamiento contra Yina Calderón en Stream Fighters 4.

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?

La actriz Michelle Orozco enseñó los efectos de esta enfermedad que ha padecido en los últimos meses.

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters

Manelyk González viajará a Bogotá para apoyar a su amiga Karina García en el Stream Fighters.

Lo más superlike

Valentina Ferrer dejó sin palabras a sus fans tras publicar una foto que resaltó su figura y desató miles de reacciones. J Balvin

Esposa de J Balvin reveló foto inédita del día que nació su hijo Río, ¿cómo lucía?

La modelo Valentina Ferrer conmovió a sus seguidores al compartir una foto inédita del nacimiento de su hijo y un detalle curioso.

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn? Talento nacional

Influencer es viral tras video de mujer que es madre de muñecos falsos: ¿qué son los bebés reborn?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?

Salen a la luz fotos de Karol G en su adolescencia Karol G

Revelan cuenta de TikTok con fotos inéditas de Karol G en su adolescencia: aparece su primer amor

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón tomó decisión con inesperado final en MasterChef Celebrity 2025, ¿qué ocurrió?