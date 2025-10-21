Ideas de maquillaje para Halloween; aquí algunos tutoriales

La plataforma YouTube reveló a sus fanáticos varias ideas de maquillaje para este Halloween y así puedan sorprender con sus disfraces.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

¿Por qué en Halloween las personas se disfrazan?

Esta practica se remonta de hace más de 2 mil años luego de que en el antiguo festival celta Samhain, las personas se pusieran máscaras y prendas oscuras para supuestamente ahuyentar o confundir a los espíritus, pues se creía que la línea entre los vivos y muertos era bastante delgada.

Posteriormente, en el siglo XX esta tradición se volvió más comercial y divertida, llegando a lo que actualmente se celebra en la actualidad.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

¿Qué ideas compartió YouTube para maquillarse en Halloween?

La plataforma realizó una playlist llamada "Glamour macabro", en la que agregó algunos tutoriales de influenciadores famosos realizándose diversos maquillajes para este 31 de octubre, conocido también como 'El día de las brujas'.

"Inspírate para crear tu disfraz con artistas del maquillaje que se transforman en nuevos personajes y criaturas", se lee en la descripción.

Se añadieron 11 videos en los que se ven diferentes ideas de maquillaje bastante profesionales, algunos más sencillos y otros más complejos de realizar, pero que te pueden ayudar para guiarte y lucir increíble en este Halloween.

En los videos se un Labubu, el villano de 'Las chicas súper poderosas', la tradición del día de los muertos en México, payasos, a Ballerina Capuchina, una muñeca rota, brujas, princesas, hasta rostros con muñecas recicladas, entre otras.

Tras dichas revelaciones, varios internautas han reaccionado al respecto detallando lo mucho que les gustaría hacerse algo similar y elogiando el talento de los creadores de contenido que lograron hacer dichos maquillajes.

Artículos relacionados Karina García Hermana de Blessd arremetió contra Karina en su enfrentamiento: "dale por quitamaridos"

Recuerda que, lo ideal es que te puedas sentir a gusto y cómodo con tu personaje, por lo que intentar sorprender en esta fecha no está de más.

No olvides utilizar implementos recomendados y especiales para maquillaje, para que no tengas una reacción desfavorable o que pueda afectar tu piel y salud. Además, de tener cuidado con los implementos decorativos que se usan alrededor y no afecten a la hora de salir a pedir dulces.