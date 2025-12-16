Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
EN VIDEO: Reconocido cantante sufrió quemaduras de primer grado tras electrocutarse en VIVO

El accidente eléctrico dejó al cantante con quemaduras y generó preocupación entre los asistentes y la comunidad musical.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Cantante Carlos Suárez se electrocuta en vivo.
Cantante Carlos Suárez se electrocuta durante siete segundo sufriendo graves quemaduras. (Fotos de referencia Freepik)

Un cantante sufrió quemaduras de primer grado en pleno concierto, luego de un accidente eléctrico que interrumpió de manera abrupta su presentación.

Cantante sufre accidente eléctrico.
Cantante se electrocuta y el clip se hace viral. (Fotos de referencia Freepik)

¿Quién fue el cantante que se electrocutó en pleno concierto?

El protagonista fue Carlos Suárez, vocalista y guitarrista de la banda "Mi Mejor Amigo Scott", quien se encontraba ofreciendo un show en Lima, Perú, dentro de un evento organizado por otra agrupación local.

En medio de la interpretación, al conectar su guitarra y acercarse al micrófono, recibió una descarga eléctrica que lo dejó inmóvil durante varios segundos.

El video que circula en redes sociales muestra la magnitud del accidente: se escucha al músico gritar y luego caer al suelo, mientras la corriente seguía afectándolo.

La rápida reacción de un compañero de banda, que desconectó el cable del micrófono, fue decisiva para evitar un desenlace más grave.

La tensión no solo se reflejó en el escenario. Entre el público, los gritos de susto y desesperación fueron inmediatos.

¿Qué consecuencias le dejó el accidente eléctrico al cantante Carlos Suárez?

El contacto prolongado con el micrófono le provocó quemaduras superficiales en el cuello, que, aunque de primer grado, requirieron atención médica y vendajes.

Integrantes de la agrupación "La Dosis", organizadores del evento, acompañaron al artista a recibir tratamiento y asumieron los gastos médicos.

El cantante aseguró en un medio local que lo ocurrido fue un hecho desafortunado y que no considera que haya un culpable directo, por lo que no piensa responsabilizar ni presentar cargos contra nadie.

Además, Carlos dijo que seguirá dedicándose a la música una vez se recupere del todo de sus quemaduras.

Especialistas en producción musical señalan que es fundamental contar con sistemas de conexión a tierra, pruebas previas al espectáculo y personal técnico capacitado que supervise cada detalle.

Estos protocolos, aunque básicos, marcan la diferencia entre un show exitoso y un accidente que puede tener consecuencias graves.

El caso de Carlos Suárez deja una lección clara: la pasión por la música debe ir acompañada de medidas de prevención que garanticen que cada concierto sea una experiencia segura.

