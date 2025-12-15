Ellos son los 12 famosos que ya están confirmados para La casa de los famosos Colombia 2026

El estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 está cada vez más cerca y la expectativa crece con la confirmación de los primeros 12 participantes que ingresarán a la casa más famosa del país.

Algunos fueron elegidos directamente por El Jefe, mientras que otros lograron su cupo gracias al respaldo del público. Todos, sin excepción, llegan dispuestos a entregarlo todo para conquistar a la audiencia y quedarse con el gran premio.

¿Quiénes son los participantes elegidos por el público?

Este domingo 14 de diciembre se cerró la última votación que permitió elegir a los ocho participantes que ingresarán al reality por decisión del público. Durante ocho semanas, los televidentes votaron semana a semana por distintos grupos de aspirantes, definiendo quiénes tendrían la oportunidad de entrar a la competencia.

El primer participante elegido fue Nicolás Arrieta, quien obtuvo más de la mitad del apoyo del público con un 52,67 % de los votos. El bogotano es conocido por ser un creador de contenido polémico, pero influyente. De personalidad fuerte, seca y directa, no teme decir lo que piensa ni denunciar a otros influenciadores que, según él, buscan engañar a su audiencia.

Nicolás Arrieta es un creador de contenido bogotano, polémico y directo, que no teme decir lo que piensa ni generar debate. (Foto Canal RCN)

La segunda elegida fue Alexa Torrex, quien no solo lideró su grupo, sino que alcanzó el porcentaje más alto entre todos los aspirantes. La creadora de contenido cucuteña arrasó con el 65,6 % de los votos. Además de influencer, es cantante y tiene 25 años. Recientemente se comprometió con su pareja durante un concierto de J Balvin. Alexa se ha ganado una sólida comunidad digital gracias a su naturalidad, carisma y energía.

Alexa Torrex es una creadora de contenido y cantante cucuteña, carismática y espontánea, que conquistó al público con su energía. (Foto Canal RCN)

El tercer confirmado fue Esteban Bernal, conocido en redes como Tebi. Modelo y creador de contenido, recibió el 41,2 % de los votos de su grupo. El participante aseguró que está soltero y abierto a la posibilidad de encontrar el amor dentro de la casa. Con más de 600 mil seguidores, ha construido su comunidad a partir de su experiencia en realities y contenido enfocado en el ejercicio.

Esteban Bernal es un modelo y creador de contenido, conocido como Tebi, que llega soltero y abierto a encontrar el amor en la casa. (Foto Canal RCN)

Luisa Cortina se convirtió en la segunda mujer y la cuarta habitante confirmada por votación. La creadora de contenido sincelejana obtuvo el 38,4 % del apoyo del público. Además de influencer, fue reina en 2016 y se define como una mujer competitiva, fuerte y de carácter firme. Se hizo reconocida tras participar en un reality competitivo y admite que uno de sus principales defectos es querer tener siempre la razón y el control de todo.

Luisa Cortina es una creadora de contenido sincelejana, competitiva y de carácter fuerte, que busca liderar y marcar su lugar en la competencia. (Foto Canal RCN)

El quinto participante en ingresar a la competencia fue Eidevin López, quien logró el 51,7 % de los votos de su grupo. El vallenato es actor y creador de contenido, y ha participado en importantes producciones como Leandro Díaz. Confesó que está soltero y que siente curiosidad por saber quién podría llamar su atención dentro de La casa de los famosos.

Eidevin López es un actor y creador de contenido vallenato, con experiencia en televisión (Foto Canal RCN)

La sexta participante confirmada fue Lorena Altamirano, quien obtuvo el 33 % del respaldo del público. La actriz caleña se hizo aún más conocida tras la participación de su pareja, El Flaco Solórzano, en la temporada 2025 de La casa de los famosos Colombia. Durante esa edición se popularizó la frase “Lorena, las chanclas”, creada por la finalista Melissa Gate, al ver que El Flaco caminaba descalzo dentro de la casa.

Lorena Altamirano es una actriz caleña que se hizo más conocida por su vínculo con el Flaco Solórzano. (Foto Canal RCN)

El séptimo confirmado fue Maiker Smith, creador de contenido y humorista antioqueño, quien obtuvo el 44,4 % de los votos de su grupo. Maiker se caracteriza por transformar lo cotidiano en humor, utilizando referencias y expresiones propias de su región. Su estilo se basa en reírse de lo normal, de esas situaciones que le pasan a cualquiera.

Maiker Smith es un creador de contenido y humorista antioqueño que transforma lo cotidiano en humor cercano y regional. (Foto Canal RCN)

La última confirmada por votación fue Yuli Ruiz, quien alcanzó el 44,60 % de los votos. Es creadora de contenido, modelo y empresaria. Tiene 32 años, está soltera y nació en el Quindío, aunque creció en Medellín, ciudad que considera su hogar. Ingresará sola a la competencia y asegura estar abierta a la posibilidad de encontrar el amor dentro de la casa.

Yuli Ruiz es una creadora de contenido, modelo y empresaria, soltera y abierta a nuevas experiencias dentro de la casa. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes son los participantes que han ingresado de manera directa a La casa de los famosos Colombia 2026?

El Jefe confirmó que Manuela Gómez será la primera participante en ingresar de manera directa. La paisa es recordada por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele, donde sus frases y personalidad marcaron a toda una generación. Actualmente tiene 36 años, es empresaria y madre de una niña llamada Samantha. A comienzos de 2025 terminó su relación sentimental con el padre de su hija y, aunque está soltera, ha dejado claro que no está buscando una relación.

Cabe recordar que en la temporada pasada Manuela hizo parte del primer grupo de aspirantes, pero no fue seleccionada. En su lugar ingresó Melissa Gate, quien se convirtió en finalista de esa edición.

Manuela Gómez es una empresaria paisa, recordada por Protagonistas de Nuestra Tele, que llega con una personalidad fuerte y auténtica. (Foto Canal RCN)

El segundo confirmado de manera directa fue Franck Stiward Luna Valencia, conocido como Campanita. Es creador de contenido y bailarín, tiene 22 años y nació en Cali. Recientemente lanzó su propia empresa de bolsos, la cual promociona a través de sus redes sociales, donde suma más de 690 mil seguidores. En sus plataformas comparte videos de baile y momentos de su vida cotidiana.

Campanita es un creador de contenido y bailarín caleño con gran presencia en redes sociales. (Foto Canal RCN)

La tercera participante elegida por El Jefe fue la actriz Johana Fadul. La bogotana, de 40 años, es ampliamente reconocida por sus papeles en exitosas producciones de la televisión colombiana. En esta nueva etapa busca mostrar una faceta más privada y personal, alejada de la imagen que el público suele asociar con los personajes que ha interpretado. Johana tiene pareja, por lo que un romance dentro de la casa no está entre sus planes.

Johana Fadul es una actriz bogotana de amplia trayectoria que busca mostrar su faceta más personal lejos de sus personajes. (Foto Canal RCN)

La cuarta habitante confirmada por El Jefe es Marilyn Patiño, actriz, modelo, cantante y presentadora caleña de 43 años. Cuenta con una extensa trayectoria en la televisión colombiana, que la ha consolidado como un rostro ampliamente reconocido. Ha participado en producciones como Amor de mis amores, Los Reyes, Juego limpio, Sin retorno, Un sueño llamado salsa y El capo 3, entre otras. Inició su carrera en 2003 y desde entonces se ha mantenido activa en el mundo del entretenimiento. Además, participó en el concurso musical ¿Quién es la máscara? en 2021.