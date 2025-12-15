Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Debby Ryan, exestrella de Disney, reveló que se convirtió en madre ¡Aquí los detalles!

Debby Ryan anunció el nacimiento de su primera hija junto a Josh Dun y compartió detalles del parto en casa y su nueva etapa.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Así fue el nacimiento en casa de la hija de Debby Ryan y Josh Dun.
Así fue el nacimiento en casa de la hija de Debby Ryan y Josh Dun. Foto AFP/ANGELA WEISS

Debby Ryan, la actriz que marcó a toda una generación con su paso por Disney, anunció que se convirtió en madre junto a su esposo, el músico Josh Dun, baterista de la banda Twenty One Pilots.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde reveló que su primera hija, Felix Winter Dun, llegó al mundo el sábado 13 de diciembre, en un parto en casa.

¿Cómo vivieron Debby Ryan y Josh Dun la llegada de su hija?

La pareja pasó la noche previa reflexionando sobre su vida juntos, recordando su camino como familia de dos y preparándose emocionalmente para recibir a su hija, el parto ocurrió al mediodía en su hogar, bajo luces navideñas y con el paisaje desde la ventana de su habitación.

 

Josh Dun, de 37 años, tuvo un rol protagónico durante todo el trabajo de parto, pues en un video compartido por Debby, se le ve acompañándola dentro de una tina, brindándole apoyo constante y serenidad.

¿Qué significado tuvo este parto en casa para Debby Ryan y Josh Dun?

Para Debby Ryan, traer a su hija al mundo en casa fue una experiencia profundamente poderosa, en su mensaje, expresó su gratitud hacia el equipo que la acompañó durante el parto, resaltando especialmente el apoyo de mujeres que, desde distintos lugares, fueron una fuente de sabiduría y fortaleza.

Debby Ryan anunció su embarazo junto a Josh Dun
Debby Ryan anunció su embarazo junto a Josh Dun. / (Foto de AFP)

La actriz describió con poesía los primeros momentos junto a su hija, resaltando pequeños detalles que, para ella, ya son eternos, su respiración, sus sonidos suaves y la sensación de tenerla por primera vez entre sus brazos.

En las imágenes compartidas, se puede ver a Felix descansando tranquilamente, mientras Josh la sostiene sobre su pecho, creando una escena que transmite paz y hogar.

¿Cómo redefinen Debby Ryan y Josh Dun esta nueva etapa en su vida?

Debby Ryan reflexionó sobre cómo la maternidad transforma la percepción del tiempo y reconoció que sabe que su hija crecerá rápidamente, por lo que desea atesorar cada instante de esta etapa inicial.

¿Cómo se consolidó la relación de Debby Ryan y Josh Dun?
Debby Ryan y Josh Dun llevan diez años de relación / (Foto de AFP)

El nacimiento de Felix Winter Dun representa un nuevo capítulo en la historia de amor de la pareja, que comenzó en 2013 y se consolidó con una boda privada en 2019, y aunque Debby anunció su embarazo en septiembre, decidió mantener el proceso lejos del foco mediático, eligiendo compartir únicamente lo esencial.

