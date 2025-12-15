Sale a la luz inédita fotografía de B-King tras casi tres meses de su muerte

Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King fue hallado sin vida en territorio mexicano el pasado 17 de septiembre. Ahora, tras casi tres meses de su muerte, Adriana Salazar, su madre, compartió inédita fotografía suya cuando apenas era un adolescente.

¿Cuál fue la inédita fotografía de B-King que salió a la luz tras casi tres meses de su muerte?

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales una fotografía de B-King en las redes sociales en la que este era apenas un adolescente. Dicha instantánea habría sido compartida principalmente a través de las historias de la cuenta oficial de su madre, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, como parte de su duelo, y posteriormente replicada por diversas páginas dedicadas a la farándula.

A más de dos meses de su fallecimiento, la familia de B-King sigue honrando su memoria con videos de cuando estuvieron juntos/ Archivo RCN

En la instantánea se puede ver a B-King en su adolescencia posando junto a su madre, quien también luce rasgos juveniles sin aparentes intervenciones estéticas. La imagen fue acompañada de una corte frase con la que Adriana expresó que aún extraña a su hijo: “solo tú”.

Vale la pena destacar que desde el fallecimiento de B-King tanto su mamá como su hermana se han mantenido activas en redes sociales para mantener vivo el legado del joven artista al que la vida le fue arrebatada en un país que no era el suyo justo después de cumplir su sueño de cantar en territorio extranjero.

¿Cómo falleció B-King?

Bayron Sánchez, B-King, viajó a mediados de septiembre a México para llevar a cabo una presentación en vivo junto al DJ Regio Clown. Días después de cumplir con esta obligación el joven cantante desapareció junto a su compañero y fue hallado siete días después sin vida a la orilla de una carretera en el Estado de México.

Así viven el duelo la mamá y la hermana de B-King dos meses después de su muerte. (Foto de AFP)

Días después su cuerpo fue repatriado para darle una sepultura digna en su natal Medellín en donde su cuerpo sin vida fue enterrado en medio de una emotiva ceremonia en la que amigos, familiares y fanáticos estuvieron presentes para honrarlo.

Actualmente Adriana Salazar y su hermana Stefanía crearon una fundación para perritos en situación de calle para honrar su memoria.