Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sale a la luz inédita fotografía de B-King tras casi tres meses de su muerte

Mamá de B-King compartió inédita fotografía de Bayron Sánchez, B-King, tras casi tres meses de su muerte.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz inédita foto de B-King tras casi tres meses de su muerte
Revelan fotografía nunca antes vista de B-King a casi tres meses de su fallecimiento. (Foto Canal RCN).

Bayron Sánchez, mejor conocido en la industria musical como B-King fue hallado sin vida en territorio mexicano el pasado 17 de septiembre. Ahora, tras casi tres meses de su muerte, Adriana Salazar, su madre, compartió inédita fotografía suya cuando apenas era un adolescente.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la inédita fotografía de B-King que salió a la luz tras casi tres meses de su muerte?

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales una fotografía de B-King en las redes sociales en la que este era apenas un adolescente. Dicha instantánea habría sido compartida principalmente a través de las historias de la cuenta oficial de su madre, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, como parte de su duelo, y posteriormente replicada por diversas páginas dedicadas a la farándula.

A más de dos meses de su fallecimiento, la familia de B-King sigue honrando su memoria con videos de cuando estuvieron juntos
A más de dos meses de su fallecimiento, la familia de B-King sigue honrando su memoria con videos de cuando estuvieron juntos/ Archivo RCN

En la instantánea se puede ver a B-King en su adolescencia posando junto a su madre, quien también luce rasgos juveniles sin aparentes intervenciones estéticas. La imagen fue acompañada de una corte frase con la que Adriana expresó que aún extraña a su hijo: “solo tú”.

Vale la pena destacar que desde el fallecimiento de B-King tanto su mamá como su hermana se han mantenido activas en redes sociales para mantener vivo el legado del joven artista al que la vida le fue arrebatada en un país que no era el suyo justo después de cumplir su sueño de cantar en territorio extranjero.

Artículos relacionados

¿Cómo falleció B-King?

Bayron Sánchez, B-King, viajó a mediados de septiembre a México para llevar a cabo una presentación en vivo junto al DJ Regio Clown. Días después de cumplir con esta obligación el joven cantante desapareció junto a su compañero y fue hallado siete días después sin vida a la orilla de una carretera en el Estado de México.

B-King cumple dos años de fallecido
Así viven el duelo la mamá y la hermana de B-King dos meses después de su muerte. (Foto de AFP)

Días después su cuerpo fue repatriado para darle una sepultura digna en su natal Medellín en donde su cuerpo sin vida fue enterrado en medio de una emotiva ceremonia en la que amigos, familiares y fanáticos estuvieron presentes para honrarlo.

Actualmente Adriana Salazar y su hermana Stefanía crearon una fundación para perritos en situación de calle para honrar su memoria.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Marcela Reyes revela por qué diciembre será el mes de sus retoques estéticos Marcela Reyes

Marcela Reyes anunció múltiples retoques estéticos para diciembre: “me estoy tuneando”

Marcela Reyes anunció que durante el mes de diciembre se realizará varios retoques estéticos.

Yina Calderón, Epa Colombia Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio sobre visita a Epa Colombia en Navidad, ¿se acabó la amistad?

Yina Calderón se refirió a Epa Colombia en medio de su condena y la llegada de la Navidad y Año Nuevo 2026.

Juan David Tejada lanza su primera canción. Aída Victoria Merlano

El Agropecuario sorprende con su primera canción, ¿Indirecta para Aida Victoria Merlano?

El Agropecuario sorprende con su primera canción, un corrido que desató rumores y dividió opiniones en redes sociales.

Lo más superlike

Javier Jattin y los actores que le enseñaron actuación Producciones RCN

Javier Jattin recordó a los actores de Chepe Fortuna que le enseñaron actuación

El actor habló del legado actoral y humano que actores dejaron en Chepe Fortuna y en su formación profesional.

Canal RCN sorprende al anunciar las sorpresas que traerá para el 2026 Viral

Canal RCN sorprende al anunciar las sorpresas que traerá para el 2026, ¿estás preparado?

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación Shakira

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación: ¿qué sucedió?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza volvió a arremeter contra María Antonieta de las Nieves: esto sucedió

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos