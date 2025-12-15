Exesposa de Mario Yepes rompe el silencio y revela detalles sobre su separación

La vida personal de Mario Alberto Yepes volvió a estar en el centro de la conversación por las reflexiones compartidas por su exesposa, Carolina Villegas.

La empresaria y modelo habló abiertamente sobre el cierre de su matrimonio con el excapitán de la selección Colombia y exparticipante de MasterChef Celebrity 2025, un proceso que, aunque doloroso, describió como necesario y transformador.

¿Cómo enfrentó Carolina Villegas el final de su matrimonio?

Lejos de presentar la ruptura como un fracaso, explicó que el cierre de esta etapa fue parte de un camino que debía recorrerse y reconoció que había construido una historia larga en el amor y que, por razones que van más allá de la voluntad humana, ese capítulo llegó a su fin.

Durante la conversación, insistió en la necesidad de priorizarse a uno mismo, especialmente después de relaciones extensas que dejan huellas profundas, entendiendo que cada proceso tiene un propósito y que, aunque no siempre sea fácil, puede convertirse en una oportunidad de crecimiento personal y espiritual.

¿Qué aprendizajes dejó el proceso de separación entre Mario Yepes y Carolina Villegas?

Uno de los puntos más significativos de su reflexión fue el duelo emocional que atravesó tras la separación, Carolina Villegas habló del tiempo como un aliado que permite ordenar pensamientos, sanar heridas y encontrar respuestas que en medio del dolor no son evidentes.

“Quedarse atrapado en una ruptura solo prolonga el sufrimiento.” Expresó.

Carolina Villegas habla del final de su matrimonio con Mario Yepes y deja un mensaje de sanación. (Foto: Canal RCN)

También resaltó que cada persona vive estos procesos de manera distinta, con ritmos y necesidades propias, y que, desde su experiencia, el paso de los días le demostró que ninguna ruptura es definitiva para la vida emocional de una persona.

¿Cómo es hoy la relación de Carolina Villegas con Mario Alberto Yepes?

A pesar del final de su matrimonio, Carolina Villegas dejó claro que el vínculo con Mario Alberto Yepes se mantiene en términos respetuosos y cordiales, pues ambos comparten una responsabilidad fundamental, la crianza y bienestar de sus tres hijos, Miranda, Luciano y Valentino.

Caterin Escobar encontró el amor en las cocinas de MasterChef Celebrity gracias a Mario Alberto Yepes. Foto: Canal RCN

Y agregó que, tras su separación, decidió mantener su vida privada lejos del foco mediático, concentrándose en su rol como madre, empresaria y mujer en proceso de reconstrucción.