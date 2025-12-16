Cintia Cossio revela cómo logró sanar la relación con su mamá: "Son niños que no pueden sanar"

Cintia Cossio sorprendió a su audiencia al abrir su corazón en un reciente episodio del pódcast Vos Podés, donde habló sin filtros sobre una de las relaciones más complejas y determinantes de su vida, el vínculo con su mamá.

Lejos de la imagen despreocupada que suele mostrar en redes sociales, la creadora de contenido se permitió una conversación sobre el pasado, el dolor heredado y el camino personal que emprendió para sanar una historia marcada por el juicio y la incomprensión.

¿Qué descubrió Cintia Cossio sobre su relación con su mamá?

Cintia explicó que por mucho tiempo miró a su mamá desde la crítica, sin comprender realmente las circunstancias que moldearon su forma de ser, y fue solo cuando conoció a fondo la historia de su madre que comenzó a cuestionar sus propias percepciones y a replantearse la manera en la que había construido ese vínculo.

Su madre creció sintiendo que su propia familia estaba constantemente en su contra, una sensación que dejó marcas profundas en su carácter y en la manera en la que se relacionó con los demás a lo largo de su vida.

Cintia señaló que, lejos de tratarse de una mala persona, su mamá es alguien con un gran corazón, aunque muchas veces su bondad se confunde con ingenuidad, y esa forma de ser, explicó, fue resultado de una infancia cargada de carencias emocionales y de heridas que nunca tuvieron el espacio ni las herramientas para sanar.

¿Cómo pasó Cintia Cossio del juicio al perdón?

Reconocer ese pasado fue un punto de quiebre para Cintia, durante años, admitió, se prometió a sí misma no repetir los comportamientos de su mamá, convencida de que ella podía hacerlo “mejor”.

Sin embargo, con el tiempo entendió que esa postura estaba cargada de juicio y comparación, más que de comprensión y se dio cuenta de que muchas de las actitudes que criticaba no eran más que reflejos de heridas no resueltas.

Cintia Cossio habló de su relación con su mamá en el pódcast Vos Podés. /Canal RCN

Al comprender que su mamá también fue una niña que nunca pudo sanar lo que le ocurrió, decidió dar un paso distinto, perdonar, pues ahora para ella, el perdón no significó justificar el dolor, sino liberarse del peso de señalar constantemente.

¿Por qué según Cintia Cossio sanar también implica mirarse a uno mismo?

La reflexión de Cintia fue más allá de la relación con su mamá, en el pódcast, expresó que sanar un vínculo familiar implica también reconocer las propias sombras.

Para Cintia, el perdón no fue justificar el dolor, sino liberarse del juicio constante. Foto: Canal RCN

Y al dejar de verse como alguien “mejor” y aceptar que muchas conductas eran respuestas al dolor compartido, inició un proceso de sanación mutua, entendiendo que las relaciones más difíciles son espejos que revelan heridas generacionales.